Piyasalar, Afrin harekatını pozitif fiyatladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,43 artışla başlarken, uluslararası piyasada 3,85'in üzerini test eden dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışı ile düşüşe geçerek 3,8070’e kadar geriledi.

Analistler, hükümetin harekât öncesinde ve sırasında, doğru ve açık iletişim ile gerek uluslararası kuruluşları gerekse kamuoyunu bilgilendirdiğini belirterek, diplomatik bilgilendirmeler sonrasında uluslararası kuruluşlardan gelen ilk açıklamaların piyasaları açılışta pozitif etkilediğini kaydetti. Harekâtın amacı göz önüne alındığında, sağlanacak başarının yatırımcı algısı ve dolayısıyla piyasaları pozitif etkilemeye devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, bundan sonraki süreçte yetkililerden gelecek açıklamaların izleneceğini dile getirdi.

Analistler, harekâtın başlamasının ardından yapılan ilk açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereçlerin hedef alınacağını, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterileceği ifadelerini kullanarak, harekatın amacını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, terör riskinin azalmasına yönelik beklentilerin yatırımcı algısını pozitif etkileyeceğini vurguladı.

YATIRIMCI RAHAT OLSUN

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, operasyonun ekonomiyi etkilemeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu: "Yatırımcı rahat olsun, operasyon meşru. Piyasalara mesajım bunun bütçeye ekonomiye etkisi son derece sınırlı; bütçemiz güçlü mali alanımız çok" dedi.

"Hedeflere ulaşıldıkça piyasanın pozitif tepkisini görebiliriz"

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, Türkiye'nin, Afrin’deki barış harekatını uluslararası toplumun bilgisi dahilinde, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürdüğüne dikkati çekti.

Yılmaz, "Harekâtın evvelinde yeterli süre boyunca kamuoyuna otoriteler tarafından gerekli bilgilendirmeler sağlandı. Her harekatın kendi doğası gereği bazı bilinmezlikleri bulunur. Piyasa bu bilinmezlikleri otoritelerin kamuoyu ile iletişimi sürecinde geçen haftalarda fiyatladı. Harekât planlandığı gibi sürdükçe piyasa oynaklığını etkilemeyecektir. Zaman geçip hedeflere ulaşıldıkça piyasanın pozitif tepkisini görebiliriz." ifadelerini kullandı.

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Strateji Yönetmeni Orkun Gödek ise Zeytin DalıHarekâtı ile ilgili dış dünyadan gelen ilk tepkilerin beklenen ölçüde olması ve piyasalarda belirsizliklerin geçen hafta fiyatlanmasının, devam eden harekatın Türk Lirası varlıkları üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını sağladığını kaydetti.

Yerel varlıklarda kısa süreli dalgalanmanın ardından denge arayışının öne çıkmasını beklediğini aktaran Gödek, icra edilen operasyonun süresi ve kapsamına dair tartışmalar ile bölgeden gelecek haber akışının piyasalardaki dalgalanma süresini ve boyutunu değiştirebileceğini dile getirdi.

Staretejist Cüneyt Paksoy da Türkiye'nin uzun süreden beri bölgede yaşanan gelişmelere karşı haklı gerekçelerle uyarısını yaptığını ve beklediği net cevapların gelmemesi nedeniyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara ilk etkisinin pozitif olmasının beklentileri doğrultusunda olduğunu söyledi.

Harekatın başlamasının ardından hem Avrupa Birliği hem NATO hem de ABD tarafından gelen açıklamaların temkinli olması, operasyonun hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanacağına ilişkin beklentilerin Türk lirası varlıklarını desteklediğini dile getiren Paksoy, "Tahvil piyasasında şimdilik değişim gözlenmezken, dolar/TL 3,80-3,85 bandı içinde denge buldu. Bir önceki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası test edilen ve geçilmeyen 3,85-3,90 aralığı geçilmedikçe dengeli seyrin korunacağını düşünüyoruz. BIST 100 endeksi ise hızlı pozitif bir açılışla 116.300 seviyelerine kadar çıktıktan sonra gelebilecek kar satışlarını 115.000 civarında ya da üzerinde karşılayarak günü tamamlamak isteyecektir. Endekste 21 günlük ortalamanın geçtiği 113.000-114.000 bandının önemli destek konumunda olduğunu ve kalıcı şekilde kırılmadıkça yükseliş eğiliminin korunacağını hatırlatalım." ifadelerini kullandı.

Paksoy, bu süreçte TCMB'nin ve ekonomi yönetiminin proaktif yönetimi, algı yönlendirmesi ve gerekli adımları atma kararlılığını göstermesinin, piyasalar için oldukça önemli olacağını belirterek, operasyon ilerledikçe bölgeden gelecek haberler ve uluslararası kuruluşlardan gelecek açıklamaların, piyasaları her iki yönde de etkileme potansiyeli taşıdığını da dile getirdi.

"Terör açısında risklerin azalacağı gerçeğini göz ardı etmemek gerekir"

Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar ise Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye'nin bir süredir Afrin ile ilgili çekincelerini doğru ve açık bir iletişimle kamuoyunu bilgilendirdiği için sürpriz olmadığını bildirdi.

Uzunca bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili uyarıları bulunduğunu hatırlatan Salar, "Dolayısıyla harekatın piyasalar tarafından bilinen bir şey olması nedeniyle şok etkisi yaratmadı. Harekat, Türkiye'nin planladığı gibi tamamlanırsa ve sınırda 30 km'lik bir güvenli bölge oluşturulursa terör açısında risklerin azalacağı gerçeğini göz ardı etmemek gerekir." dedi.

Salar, harekat ile ilgili negatif bir şok yaşanmadığı sürece terör riskini azaltma potansiyeli nedeniyle belli bir dozda pozitif etkisinin olmasının beklenebileceğini kaydederek, harekatta askerlerin zarar görmemesi ve can kaybı olmamasının her şeyden önemli olduğunu, ekonominin kendi dinamikleri ile en kısa sürede dengesini bulacağını dile getirdi.

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da Afrin operasyonu ile ilgili uluslararası camiadan karşıt ve olumsuz bir açıklama gelmediğine dikkati çekerek, "ABD ve Rusya tarafından gelen açıklamalarla ilgili piyasalar için ılımlı diyebiliriz. Türkiye'yi suçlayan herhangi bir ülke yok. Bu gelişmelerle, döviz kurlarının açılıştan itibaren aşağı yönlü eğilim içerisinde olması piyasalarda tedirginliğin oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor." dedi.

BIST 100 endeksinin beklentilerinden daha güçlü bir açılış gerçekleştirdiğine dikkati çeken Turşucu, genel pozitif görünümün halen korunduğunu söyledi.

Turşucu, BIST 100 endeksinde 114.500 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 118.000 direncini güçlü şekilde test edebileceğini kaydederek, operasyonda ilerleyen süreçte olumsuz gelişmeler yaşanmazsa kurda ve endeksteki baskının tamamen ortadan kalkabileceğini ve Türk lirası varlıkların güçlenebileceğini vurguladı.