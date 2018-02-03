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Piyasada taklit telefonlar tehlike saçıyor

Piyasada oldukça yaygın bir şekilde satılan taklit (replika) cep telefonlarının, insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:47
Piyasada taklit telefonlar tehlike saçıyor

Piyasada oldukça yaygın bir şekilde satılan taklit (replika) cep telefonlarının, insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.
Piyasada satışı oldukça fazla olan ve büyük bir kısmı Çin’den getirtilen replika telefonlar, orijinale göre yaklaşık 10 kat daha fazla radyasyon yaydığı için insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Vergileri ödenmediği için ülke ekonomisine de zararlı olan replika cihazların tamiratı da neredeyse mümkün değil.

Ordu’da, cep telefonu teknik servis ve satış işi yapan Serdar Atabey isimli esnaf, taklit telefonların zararlarından bahsetti. Güvenmedikleri bir yerden cep telefonu almamaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Atabey, "Halkımızdan isteğim, televizyonda satılan hiçbir telefona güvenip satın almasınlar. Çünkü burada satılan telefonların hepsi orijinal değil ve kalitesiz ürünler. Buradan telefon sipariş verip canı yanan çok müşteri ile karşılaştık. Aldıkları ürünleri geri iade etmek istediklerinde de muhatap olabilecek kimse bulamıyorlar. Çünkü ‘kısa süreliğine kampanyada, şok fiyat’ reklamı altında satılan telefonların hiçbiri orijinal ürünler değil. Bu yüzden müşterilerimiz, alışveriş yapacakları zaman tanıdıkları güvendikleri yerleri tercih etsinler" dedi.

'BU CİHAZLARIN TAMİRİ MÜMKÜN DEĞİL'

Replika cep telefonlarının neredeyse tamir edilemediğini aktaran Serdar Atabey, ”Bu cihazların tamiratı da mümkün değil denecek kadar az diyebiliriz. Tamir edilen bu telefonlar bir hafta içerisinde yine aynı hataları vermeye devam eder" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARA OYUNCAK DİYE VERİLMEZ'

Replika cep telefonlarının yaydığı radyasyondan da bahseden Serdar Atabey, şunları söyledi:

"“Cep telefonlarında SAR değeri denilen, akıllı telefonların vücuda yaydığı radyasyon miktarını gösteren bir değer var. Bu replika telefonlarda SAR değeri çok yüksek olduğu için insan sağlığını da oldukça önemli bir miktarda etkiliyor. Bu nedenle alınan bu telefonlar, çocukların eline oyuncak bile olmayacak kadar kalitesiz ve zararlı. Bu cihazların içerisindeki bataryaları ve şarj aletleri de kalitesiz olduğu için yangına dahi sebep olabilir."

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:47
  1. taklit telefon
  2. replika
  3. insan sağlığı

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