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Piyasa güne nasıl başladı?

Piyasada güne 84 milyar 892,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

31 Ekim 2017 Salı 10:36
Piyasa güne nasıl başladı?

Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 140,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 10:36
  1. Rezerv
  2. TCMB
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