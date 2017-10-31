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'Avrupa FETÖ ve PKK'nın sığınağı'
Devlet Bahçeli'den İyi Parti yorumu
IKYB yetkilisi: Gümrükler hala elimizde
CHP'nin hedefi 'Hayır'cı iller
Trump'ın kararı iptal edildi! Artık orduya alınacaklar
"Diyanet büyük düşünmeli"
Sınır kapısı Bağdat'ın eline geçti
Türkiye'nin dış ticaret açığı belli oldu
Ateşi yükselen dolarda gözler oraya çevrildi
İran: Türkiye ile ortak operasyon...
Ekonomi ve siyaset gündemi - 31 Ekim 2017
İsrail askerleri mülteci kampını bastı: Yaralılar var
CHP'den zam sonrası 'vergi' iddiası
TIR devrildi, TEM kilitlendi
'7 AK Partili başkan daha istifa edecek' iddiası
44 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kayserispor'un son golünde FB TV yıkıldı
Kocaman: Benim bildiğim şeyi bilmiyorlarsa...
Beyaz Saray'dan açıklama: İlgisi yok
İngiltere'den Filistin açıklaması
Piyasa güne nasıl başladı?
Piyasada güne 84 milyar 892,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
31 Ekim 2017 Salı 10:36
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 140,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 10:36
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