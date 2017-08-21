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Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 84 milyar 431,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:15
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 570 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:15
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