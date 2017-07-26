Piyasa değeri dudak uçuklatıyor… Son anda yakalandı!

Konya'da zehir tacirlerine yönelik operasyon başlatan Emniyet uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük bir darbe indirdi. Operasyonda 500 havalı piston ile 52 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, Suriye uyruklu oldukları belirtilen şebeke üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya ve Hatay Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri Konya'da Suriye uyruklu bir şebekenin 'piston ihracatı' adı altında uyuşturucu hapları yurt dışına satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis tarafından Konya'da merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iki ayrı adreste bulunan depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 500 havalı piston, 52 bin ’Captagon’ uyuşturucu hap, 1 tabanca, pistonların ambalajlanmasında kullanılan şerit makinesi, matkap ve terazi ele geçirildi.

Suriye uyruklu oldukları belirtilen şebeke üyelerinin satın aldıkları pistonların içindeki mekanizmaları genişleterek daha fazla uyuşturucu hap sığdırdıkları, hapları doldurduktan sonra da yeniden ambalajlayıp, yurt dışına sevkiyat yapmak için hazır hale getirdikleri belirlendi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.





HATAY'DA 13 MİLYON LİRALIK Captagon OPERASYONU

Hatay'da piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olan 1 milyon 335 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi, Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Konya ve Gaziantep'ten aldığı yükleri Hatay üzerinden yurtdışına götürmek isteyen bir TIR'dan şüphelenerek operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik köpeği 'Rambo' TIR dorsesinde bulunan su dinamoları ve alüminyum tabldot kalıplarına tepki verince ekipler, malzemeleri TIR'dan indirdi. Sökülen su dinamolarının içinden ve kalıpların ortasından captagon haplar çıkmaya başladı. Gün boyu süren sökme işleminde 52 adet alüminyum tabldot kalıbı ve 340 adet su dinamosundan 222.5 kilo ağırlığında ve 1 milyon 335 bin adet captagon hap çıkarıldı.

DİNAMOLAR KONYA, KALIPLAR GAZİANTEP'TEN YÜKLENMİŞ

Ekiplerin yaptığı araştırmada içinden captagon çıkan su dinamolarının Konya'dan, tabldot kalıplarının ise Gaziantep'ten yüklendiği öğrenildi. Bunun üzerine Konya'da gerçekleştirilen operasyonda da 52 bin adet captagon hap yine su dinamolarının içinde bulundu. Konya ve Gaziantep'ten yüklenen captagon hapların Hatay'da yapılacak gümrükleme işleminden sonra İskenderun Limanı'ndan yurtdışına gönderileceği bildirildi.

Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alınırken, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Dairesi'nin uyuşturucunun gönderileceği yurtdışı bağlantılarıyla ilgili çalışması sürüyor.