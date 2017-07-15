Piyasa değeri 450 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devriye gezen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulubat Gölü’nde kenevir kurutulduğu ihbarı aldı. Etrafı sazlık ve kayalıklar çevrilmiş olan 101 kilogram esrar ve 141 adet kök kenevir ele geçiren jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.