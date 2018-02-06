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Piyasa değeri 1 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan Bizans döneminin farklı tarihlerine ait çok sayıda gümüş ve bronz sikkeler, Anadolu kaplanı, mühür, haçlar ile Abdülmecid Han dönemine ait Osmanlı parası yakalandı.

06 Şubat 2018 Salı 18:47
Piyasa değeri 1 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi

Ankara polisi piyasa değeri 1 milyon lira olan tarihi eserlerleri satılmak üzereyken  ele geçirdi. KarabükSafranbolu'dan Ankara'ya gelerek tarihi eser pazarlığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri H.K. isimli şüphelinin kullandığı aracı takibe aldı. Ankara il sınırlarına girişinin ardından şüphelinin içinde bulunduğu aracı izlemeye alan ekipler, şüpheli H.K.'yı polis uygulama noktasında durdurdu. Şüphelinin kimlik tespitinin ardından araç içinde yapılan aramalar sonucunda 210 adet metal gümüş ve bronz sikke, 68 adet içinde Anadolu kaplanı, metal para birimleri, mühür, metalden bronz yaprak, haçlar, ve kadınların kullandığı cam bilezikler ile saç tokalarının bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan tarihi eserleri satmak üzere yola çıkan H.K.'yı suçüstü yakalayan kaçakçılık ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

ANADOLU SELÇUKLU PARALARI DAHİ VAR 

Tarihi eserleri satmak için Safranbolu'dan Ankara'ya gelen şüphelinin aracında Anadolu Selçuklu dönemine ait para bile çıktı. Yapılan aramalar sonucunda Abdülmecid Han döneminde kullanılan metal Osmanlı parasının da ele geçirilenler arasında yer aldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:47
  1. Ankara
  2. Tarihi eser

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