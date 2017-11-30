Piyalepaşa İstanbul’da son kampanya

Polat markasının 60 yıllık köklü geçmişi ve gücünü yansıttığı Beyoğlu’nun yaşayan yatırımı Piyalepaşa İstanbul’da yılın son kampanyası başladı. Projeden ev almak isteyenler 30 Kasım’a kadar 60 ay vadeli 0 faiz ile kampanyadan yararlanabiliyor.

Türkiye’nin en köklü markalarından Polat, özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul’da yılın son kampanyasının startını verdi. İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nun yaşayan yatırımı Piyalepaşa İstanbul’dan ev almak isteyenler, bu hayallerine 30 Kasım 2017 tarihine kadar geçerli olacak 60 ay vadeli 0 faiz ile yararlanabilecek. Ödeme konusunda kişiye özel yüzlerce ödeme seçeneği sunan Piyalepaşa İstanbul’da konut fiyatları 800 bin TL’den başlıyor.