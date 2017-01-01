Piyalepaşa İstanbul, Londra'dan iki ödül birden aldı

Konut, rezidans, ofis, otel ve Alışveriş Sokağı’ndan oluşan Piyalepaşa İstanbul, Geliştirme Kategorisinde “Türkiye’nin En iyi Karma Kullanım” ve “Konut Yüksek Katlı Bina” ödüllerine layık görüldü. Proje ayrıca International Property Awards’da Avrupa’nın ve dünyanın en iyi karma kullanım projesi olmak için de aday gösterildi.

Türkiye’nin en köklü markalarından Polat, özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul ile Londra’da düzenlenen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri (European Property Awards 2017-2018) kapsamında 2 ödül aldı. “Geliştirme” kategorisinde “Karma Kullanım” dalında Türkiye’nin en iyisi seçilen Piyalepaşa İstanbul, aynı zamanda proje içerisindeki 190 daireden oluşan 16 katlı rezidans bloğu ile de “Konut Yüksek Katlı Bina” kategorisi ödülünün sahibi oldu. Proje, bu ödüllerin yanı sıra, 4 Aralık’ta düzenlenecek International Property Awards’da Avrupa’nın ve dünyanın en iyi karma kullanım projesi olmak için aday gösterildi.

Törene katılan ve değerlendirmelerde bulunan Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, aldıkları bu ödüllerle Piyalepaşa İstanbul’un dünya çapında da prestijli bir proje olduğunun bir kere daha kanıtlandığını ifade ederek şunları söyledi: “Piyalepaşa İstanbul’un yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi görmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bunlar başarımızın göstergesi. Hem İstanbul hem de bölgenin ihtiyaç duyduğu dönüşümü sağlayan projemiz ile kökleri 500 yıl öncesine uzanan Beyoğlu’nun en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’yı eski günlerine kavuşturacağız.” dedi.

82 dönüm arazi üzerinde konumlandırılan Piyalepaşa İstanbul’da 1+0’dan 4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidansın yanı sıra ofis, otel ve Alışveriş Sokağı (AVS) da yer alıyor. 550 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki Alışveriş Sokağı’nda ulusal ve uluslararası 120 mağaza bulunuyor. 2 katlı Alışveriş Sokağı’nda mağazaların yanı sıra 9 salonlu sinema kompleksi, zengin fastfood noktaları ile farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler de dikkat çekiyor. Yürüyüş yolu üzerindeki 2.500 metrekarelik spor merkezinde fitness’tan basketbol sahasına, yüzmeden pilatese kadar birçok farklı sporu yapma imkânı sunulacak.