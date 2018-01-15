Pitbull davasında emsal karar!

Yargıtay, pitbull cinsi köpeklerini kullanarak okul çıkışı lise öğrencisini yaralayan sanığın yargılandığı davada, emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Dava dosyasındaki bilgilere göre 2011 yılında İstanbul Sarıyer’de meydana gelen olay şöyle gelişti; Yasin E., iki köpeğini yanına alarak gezmeye başladı. Ardından da, bir büfeden aldığı birayı lisenin önünde içmeye başladı. Bu sırada öğrenciler okuldan çıkmaya başladı. Yasin E.’nin tasmalarını bıraktığı köpekler, bir anda o sırada okuldan çıkıp evine gitmekte olan Sema Ç.’ye saldırdı. Genç kız ellerinden, ayaklarından ve sırtından yaralandı.

Sema Ç.’nin ailesinin şikâyeti üzerine Yasin E., hakkında “taksirle yaralama ve hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması” suçlarından 3 aydan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığı taksirle yaralama suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı ertelemeyen mahkeme ayrıca, ‘bir fiil ile birden fazla suçun oluşmasına neden olan sanığın, en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılacağı’ maddesini uyguladı. Sanığa ‘hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak’tan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

CEZAYI AZ BULDU

İtiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay cezayı az buldu. Olayda, ‘bilinçli taksirle yaralama’ suçunun unsurlarının oluştuğunu belirterek cezanın eksik hesaplandığını belirtti. Yüksek mahkeme ayrıca sanığın iki pitbull cinsi köpeğin serbest bırakılmasının, mağdur Sema Ç.’nin yaralanması dışında olay yerinde bulunan 3 tanık bakımından da tehlike yarattığına dikkat çekti. Kararda, sanığın bu nedenle “hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması” suçundan da ayrıca cezalandırılması gerektiği belirtildi.