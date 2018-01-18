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Pistten çıkan uçağın maliyeti belli oldu

Boeing 737 tipi uçağın bulunduğu yerden çıkarılmasının maliyetinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirtildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:02
Pistten çıkan uçağın maliyeti belli oldu

Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkan Pegasus’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının yamaçtan kaldırılması amacıyla Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince başlatılan çalışmalarda sonuç alındı.

Kurtarma çalışmaları için kente getirilen 300 ve 500 tonluk iki vinç, uçağa yakın bir konuma yerleşti.

Hazırlıkların ardından dev vinçler, uçağın çıkarılması için çalışmalara başladı.

Vinç tarafından yerden az bir mesafe kaldırılan ve bağlı olduğu halatları test edilen uçak, yeniden yere bırakıldı.

Altındaki çamur itfaiye araçlarının sıktığı su ile temizlenen uçak, son güvenlik kontrollerinin ardından yeniden havaya kaldırıldı.

Dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden alınan uçak, ekiplerin kontrolünde piste indirildi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 17:02
  1. Trabzon Havalimanı
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