Pisliği yapana değil yazana hapis!

YAVUZ SELİM / İSTANBUL - Niğde’de basın özgürlüğü ayaklar altına alındı. Bor Asliye Ceza Mahkemesi, eski Bor Kaymakamı Muammer Balcı’nın asker eşi T.S. ile çekilmiş ahlaksız fotoğraflarının yayınlanmasına ilişkin davada, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmeye yönelik” suçlama ile Niğde muhabirimiz Dursun Suna’yı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay da bu cezayı onadı.

Niğde’de basın tarihine geçecek bir rezalete imza atıldı. Eski Bor Kaymakamı Muammer Balcı’nın kendi rızasıyla çekilmiş olan nahoş görüntülerini kamu yararı gözeterek gazetemize gönderen Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna hakkında hapis kararı verildi. Bor Asliye Ceza Mahkemesi, eski Kaymakam Balcı’nın, asker eşi ile olan bir kadınla çekilmiş rezil görüntülerini “özel hayatın gizliliğini ihlal” olarak değerlendirerek muhabirimiz Suna’yı ve basın özgürlüğünü hapsetti.



GÖRÜNTÜLER GİZLİ DEĞİL



Merhum yazarımız Hasan Karakaya’nın 30 Ocak 2013’te köşesinde, “Halkla iç içe olun... Ama bu kadar da değil!” başlıklı makaleyle gündeme taşıdığı rezil görüntülerde, dönemin Bor Kaymakamı Balcı’nın nahoş görüntüleri kısmen flulanarak yayınlanmıştı. Muhabirimiz Suna tarafından Karakaya’ya gönderilen fotoğraflarda, Balcı’nın önünde içki şişesi ile eşi dışında kadınlarla samimi pozlar verdiği görülüyordu. Evli olan Balcı’nın gayrı ahlaki ilişki yaşadığı kadınlardan bir tanesinin ise asker eşi olan ve bir çocuk annesi T.S. olduğu belirlenmişti. Balcı’nın rızasıyla çekildiği anlaşılan fotoğrafların birçoğunda objektife bakarak poz verdiği görülüyordu.



REZALETİN SAHİBİNE KINAMA CEZASI



Rezil görüntülerin gazetemizde yayınlanmasının ardından Balcı cezalandırılmıştı. Kaymakamlık mesleğinin onurunu ayaklar altına alan Balcı hakkında “Kınama” cezası verilmiş ve siciline de işlenmişti. Bu karar, Akit’in haberinin kamu yararı gözetilerek yayınlandığını belgeledi.



Balcı, 2013 yılında konuyu savcılığa taşıdı. İddianame jet hızıyla hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Ali Büyükçetinkaya tarafından hazırlanan iddianamede rezil görüntülerin yayınlanması için “özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği” öne sürüldü.

SKANDAL KARAR, BASINA KELEPÇE



2 yıl süren yargılama, 23 Ocak 2015’te sonuçlandı. Bor Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Hilal Sanioğlu Akca, Suna hakkında alt sınırdan da ayrılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay ise kararı geçtiğimiz ay onadı. Görüntülerin “gizliliği ihlal” olarak değerlendirilmesi hukuk skandalı olarak kayıtlara geçti.



Mahkeme kararının ardından muhabirimiz Suna, Çarşamba günü cezaevine girecek. Basın özgürlüğüne kelepçe vurulan dava, basın ve insan hakları tarihine geçti.

Skandal görüntülerin ardından kınama cezası alan dönemin Bor Kaymakamı Muammer Balcı’nın daha sonra ödül gibi bir atamayla vali yardımcılığına yükseltilmesi manidar karşılandı. Rezil görüntülerin başrolündeki Muammer Balcı, halihazırda Karaman Vali Yardımcısı olarak görev yapıyor. İçki sofralarında çeşitli kadınlarla uygunsuz görüntüler sergileyen, devletin itibarına leke süren Balcı’nın, Vali Yardımcısı olarak Karaman İl Müftülüğünden sorumlu olması ise “Bu kadarına da pes” dedirtiyor.