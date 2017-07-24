Pişkinlikte son nokta: Vatanı kurtardık aslanım!

Eskişehir'de "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan bir şahıs, adliye girişinde basın mensuplarına "Vatanı kurtardık aslanım, vatanı. Aynen yaz, vatanı kurtardı" diye seslendi.



İHA'nın haberine göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyon sonrasında firar olarak aranan Fatih A., düzenlenen operasyonla yakalandı.



Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Fatih A., ardından adliyeye sevk edildi.



"VATANI KURTARDIK ASLANIM"



Şüpheli şahsın adliye girişinde basın mensuplarına dönerek, "Vatanı kurtardık aslanım, vatanı. Aynen yaz, vatanı kurtardı" demesi görüntülere yansıdı.