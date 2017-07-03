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McGurk, PKK'lı teröristleri karşısına alıp konuştu

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonunu sürdüren ABD'nin DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi McGurk, geçen haftaki YPG randevusundan fotoğrafları Twitter hesabından yayınladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:19
McGurk, PKK'lı teröristleri karşısına alıp konuştu

Geçtiğimiz hafta Ankara'da temaslarda bulunan ABD'nin DAEŞ ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, sosyal medya hesabından Rakka çevresinden fotoğraflar paylaştı. McGurk Ankara ziyareti öncesi YPG'lilerle birlikteydi.

Özel temsilcici, yaşanan gelişmeleri göstermek için DAEŞ'in elinden alınan yerlerin eski ve yeni fotoğraflarını peş peşe paylaştı. McGurk, altı hafta önce DAEŞ'ten temizlenen Tabka'da günlük yaşamın yavaş yavaş normale döndüğünü belirtiyor.

Sosyal medya hesabından bilgiler de veren McGurk, DAEŞ sonrası Tabka'da insani yardımların bölgeye ulaştığı ve pazarlarda satışların başladığını aktardı. McGurk Rakka çevresindeki dört  bölgeden eğitim almak için gelen 200 kişilik kalabalıkla biraraya geldiği kareyi de paylaştı.

Tabka Barajı'ndan da fotoğraflar paylaşan McGurk, 'Suriyeli mühendisler yeniden görev başında' notunu düştü. 

DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi, daha önce de birçok kez Suriye'nin kuzeyinde benzer ziyaretler yapmıştı.

Bir önceki Başkan Barack Obama döneminde bu göreve getirilen McGurk, Ankara'nın yeni dönemde istemediği isimlerden biriydi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "ABD'nin DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır" dedi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:19
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  • abdoabdo1 sa önce
    bu ypg kürtlerinin arasında bir tane delikanlı yokmu şu mcgurkun tam alnının ortasından delecek
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