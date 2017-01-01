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Pişik sorununa bitkisel çözümler!

Zeytinyağı

Sızma zeytinyağı cildin yenilenmesini sağlamakta ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca zeytinyağı, cilt kaşıntılarını da sakinleştirmektedir.

Zerdeçal tozu

Zerdeçal tozu ile bir miktar zeytinyağını karıştırıp, birkaç gün boyunca, günde 2-3 defa etkilenen bölgeye sürebilirsiniz.

Karbonat

1'e 3 oranla karbonat ile suyu karıştırın ve pişikli alana uygulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra yıkayın. Bu işlemi birkaç gün boyunca günde 1 kez tekrar edin.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı ile karbonatı karıştırın. Elde edilen macunu etkilenen alana sürün. 5 dakika bekledikten sonra su ile durulayın. Bu işlemi pişikler gidene kadar günde 1-2 kez tekrar edin.

Uyarı: Karbonatı cildinizin üzerinde uzun süre bırakmayın. Aksi takdirde şiddetli kaşıntıya yol açabilir.

Yulaf ezmesi

Bir blender yardımıyla yulafları öğütün ve sıcak banyo suyuna ekleyin. Pişikten etkilenen alanı bu suda 15-20 dakika kadar bekletin. Bu işlemi pişikler gidene kadar her gün tekrarlayın.

Eğer pişik yüzünüzde oluşmuşsa, eşit miktarlarda yulaf ezmesi ile sade yoğurdu ve az miktardaki balı karıştırın. Elde edilen karışımı Y,yüzünüze sürüp 1 saat bekleyin. Daha sonra yüzünüzü yıkayın. Bu işlemi pişik ortadan kalkana kadar her gün tekrar edin.

Aloe vera

Aloe vera yapraklarının jelini çıkartarak etkilenen alana uygulayın ve 20 dakika bekletin. Daha sonra su ile yıkayın. Bu işlemi pişik iyileşene kadar günde en az 3 kez tekrar edin.

Soğuk kompres

Ağzı kilitli plastik torba içine buz parçalarını koyun ve etkilenen bölgeye birkaç dakika boyunca uygulayın. Bu işlemi günde 2-3 kez tekrar edin.

Uyarı: Buz küplerini doğrudan cilt üzerine uygulamayın.

Elma sirkesi

Bir parça pamuğa biraz elma sirkesi damlatın ve etkilenen bölgeye uygulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra pamuğu kaldırın. Bu işlemi, pişikler ortadan kalkana kadar, günde birkaç kez tekrar edin.

Uyarı: Elma sirkesi kaşıntıya neden oluyorsa, biraz su ile seyrelttikten sonra uygulayın. Buna rağmen kaşıntı devam ediyorsa başka bir yöntem deneyin.

Papatya

Bir parça temiz kumaşı, papatya çayına batırıp etkilenen alana uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Bu işlemi, günde 2-3 kez tekrar edin.

Tespih ağacı

Bir avuç tespih ağacı yaprağını su içerisinde 15-20 dakika kaynatıp süzün. Soğumasının ardından bir pamuk yardımıyla etkilenen bölgeye 10 dakika boyunca uygulayın. Bu işlemi günde birkaç kez tekrar edin

Kişniş

Dövülmüş kişniş yapraklarını macun kıvamına getirip, etkilenen bölgeye sürün ve yarım saat bekletin. Daha sonra su ile yıkayın. Bu işlemi günde 1-2 defa tekrarlayın. Ya da 1 tatlı kaşığı kişniş tohumunu bir kupa su içinde kaynatın. Bu çayı pişikler tamamen yok olana kadar, günde bir defa için.

NOT : Tüm bu uygulamalara rağmen pişikler geçmiyorsa mutlaka doktora gidin.