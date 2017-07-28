Pırıl Pırıl Ümraniye

Ümraniye BelediyesiTemizlik İşleri Müdürlüğünce özel bir ekip tarafından, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle ilçe sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki konteynerler, her gün belirli bir plan ve program dahilinde, yıkama aracı ile yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında kötü koku ve mikroplardan arındırma işlemiyle konteynerler temizlenerek halk sağlığı güvence altına alınıyor. Konteynerlerin dezenfektesi için kullanılan Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı, her seferinde kullanılan suyun %80’ini geri dönüştürerek tekrar kullanılmasını sağlarken, doğaya daha az karbonmonoksit salınımı yaparak çevreyi koruyor.

Başkan Hasan Can, “Bütün çalışmalarımız pırıl pırıl bir Ümraniye için”

Konu hakkında düşüncelerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Temizlik konusunda çok hassas davranıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne önem ve hassasiyet gösterdiğimiz hizmetlerden biri de temizlik çalışmaları oldu. Ümraniye Belediyesi olarak ilçemizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokulardan korumak amacıyla her gün yüzlerce konteynerin dezenfekte edilmesini sağlıyoruz” dedi.