Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pırıl Pırıl Ümraniye

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri ilçe sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

28 Temmuz 2017 Cuma 21:58
Pırıl Pırıl Ümraniye

Ümraniye BelediyesiTemizlik İşleri Müdürlüğünce özel bir ekip tarafından, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle ilçe sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki konteynerler, her gün belirli bir plan ve program dahilinde, yıkama aracı ile yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında kötü koku ve mikroplardan arındırma işlemiyle konteynerler temizlenerek halk sağlığı güvence altına alınıyor. Konteynerlerin dezenfektesi için kullanılan Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı, her seferinde kullanılan suyun %80’ini geri dönüştürerek tekrar kullanılmasını sağlarken, doğaya daha az karbonmonoksit salınımı yaparak çevreyi koruyor.

Başkan Hasan Can, “Bütün çalışmalarımız pırıl pırıl bir Ümraniye için”

Konu hakkında düşüncelerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Temizlik konusunda çok hassas davranıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne önem ve hassasiyet gösterdiğimiz hizmetlerden biri de temizlik çalışmaları oldu. Ümraniye Belediyesi olarak ilçemizi  görüntü kirliliğinden ve kötü kokulardan korumak amacıyla her gün yüzlerce konteynerin dezenfekte edilmesini sağlıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 21:58
  1. Ümraniye Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den 'Kuzey Kore' açıklaması
    1. ABD'den 'Kuzey Kore' açıklaması
    2. Günün fıkrası: Kılıçdaroğlu Nobel'e..
    3. Sosyal medya teröristlerine soğuk duş!
    4. Büyük Kudüs Mitingi'nde buluşuyoruz!
    5. Büyükşehir'den jandarmaya yeni..
    6. Şehzadeler Yaz Spor Okullarına yoğun..
    7. Mescid-i Aksa için mühim açıklama!
    8. Sanat Labirenti Art Maze’de ikinci dalga
    9. Ümraniye Belediyesi Yağış Sonrası..
    10. İslam ülkeleri İstanbul'da Filistin..
    11. Konya İHH’dan Büyük Kudüs Mitingi..
    12. ''İki devlet tek milletiz''
    13. Pırıl Pırıl Ümraniye
    14. Kuşlubahçe’nin yeni gözdesi Şehit Ömer..
    15. Bahçeli'den CHP'ye tepki
    16. Saygınlar Türkmenistan İnşaat..
    17. Ünlü spiker içki içerken yakalandı,..
    18. Eşekten kazası... Eşekten düşen adam..
    19. 'Hero' tişörtü giyen şahıs şehri..
    20. Beşiktaş'tan Milli Takım açıklaması
    'Herkes masa başı iş istiyor; Açıköğretim kapatılmalı!'
    'Herkes masa başı iş istiyor; Açıköğretim kapatılmalı!'
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...