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Piri Alman basınına Türkiye'yi kötüledi

Terör örgütü PKK propagandalarıyla tanınan Kati Piri, hayranı olduğu Can Dündar gibi Almanya'da Türkiye'ye iftiralarda bulundu.

09 Şubat 2018 Cuma 08:20
Piri Alman basınına Türkiye'yi kötüledi

PKK dostu ve Türkiye düşmanı olmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü olan Kati Piri, Alman basınına Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'deki insan hakları konusunda iftira dolu açıklamalar yaptı.

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Avrupa Parlamentosu'nun PKK sevdalısı raportörü Kati Piri, Deutsche Welle'nin "AP neden Türkiye hakkında bir oturum düzenleme ve karar alma gereksinimi hissetti?" sorusuna "Türkiye'de insan haklarının durumu çok kritik." cevabını verdi.

Gerek AP kongrelerinde, gerek Avrupa basınında PKK propagandası yaparak Türkiye hakkında iftiralarda bulunmaktan geri kalmayan Piri, "Avrupa Parlamentosu olarak Afrin'e yönelik askeri müdahalenin insani sonuçları konusunda ciddi kaygılarımız olduğunu ifade ediyor ve orantısız eylemlerin devamına karşı uyarıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:20
  1. AP
  2. Kati Piri
  3. Avrupa Haberleri

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