Piramidin tepesinde 5 bin FETÖ'cü

15 Temmuz’da bombalanan TBMM, 90 ceza davasına müdahil oldu. Davalar incelendiğinde de FETÖ piramidinin tepesinde 5 bin kişi olduğu tespiti yapıldı. Başbakanlık'ta özel bir birim, FETÖ operasyonları ve yargılama süreçlerini inceleyerek düzenli aralıklarla raporlar hazırlıyor.

Başbakanlık’ın Eylül 2017’de çıkardığı envantere göre, 15 Temmuz sonrasında 4 bin 971 kamu davası açıldı. Bunlardan 4 bin 282’si silahlı terör örgütüne üye olma, 689’u anayasal düzeni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarıyla ilgili.

Ağır cezalardaki bu davalarda 4 bin 690’ı tutuklu 7 bin 701 sanık yargılanıyor. Devlet, tek sanıklı olanlar dahil tüm FETÖ davalarına müdahil oldu.

Kalkışma gecesi 96 kurum ve kişinin malı zarar gördü. Kamu malındaki zarar TBMM’de 19 milyon 472 bin 380 lira, TÜRKSAT’ta 7 milyon 27 bin 655 lira, Ankara Emniyet binalarında 7 milyon 349 bin 500 lira, Emniyet Havacılık Dairesi’nde 40 milyon lira, Emniyet Özel Harekât’ta 6 milyon 341 bin 879 lira, Polis Akademisi’nde 553 bin 420 lira. Yaklaşık 81 milyonluk bu zarara, Milli Savunma Bakanlığı’nın hesaplamayı sürdürdüğü fatura eklenecek.

Ankara’daki çatı davada 26’sı general 221 sanık yargılanıyor. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi 37 sanık ile Fetullah Gülen hakkında 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Davaları inceleyen bir yetkili, ana davalarda 4 bin dolayındaki tutuklu ve yakalama kararı olan üst düzey yöneticiler dikkate alındığında, FETÖ’de ‘piramidin tepesinde’ görülen kadronun 5 bin kişiye yakın olduğunu belirtti. Kaynak-Hürriyet