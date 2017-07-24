Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pique'den 'PSG' göndermeli Neymar paylaşımı

Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, takım arkadaşı Neymar'ın PSG'ye gideceğinin konuşulduğu bu günlerde yaptığı paylaşımla, Katalan ekibinin taraftarlarını sevindirdi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05
Pique'den 'PSG' göndermeli Neymar paylaşımı

Barcelona'nın İspanyol defans oyuncusu Gerard Pique, 25 yaşındaki yıldız oyuncu Neymar'ın transferi konusunda Katalan devinin taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşıma imza attı.

Brezilyalı yıldızla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pique, bu gönderinin altına "Kalıyor" yazdı. Pique'nin mesajı Neymar'ın takımda kalacağı yönünde yorumlanırken Barcelonalı taraftarlar bu habere çok sevindi.

Katalan basını da 'kalacak' dedi

Dün Katalan basınından Sport gazetesi Pique, Messi ve Suarez'in toplanarak Neymar'ı takımda kalmaya ikna ettiğini yazmıştı. Ancak henüz ne Barcelona'dan ne de oyuncunun kendisinden bunu teyit edecek bir açıklama geldi.

 


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05
  1. Barcelona
  2. Messi
  3. Brezilya
  4. Suarez
  5. Neymar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    1. Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    2. Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!
    3. Mayısta motorin ve benzin satışları..
    4. Memur zammında flaş gelişme!
    5. Rüşvet operasyonu! Onlarca trafik..
    6. Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizini..
    8. Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi
    9. İki Türk devinden flaş hamle! Yerli..
    10. Harun Kolçak uyuşturucu mu kullanıyordu?
    11. Bahçeli yine şaşırttı!
    12. Halkbank'ın üst düzey yönetiminde..
    13. Üzerlerine koşan kalabalığı görünce..
    14. Erdoğan'dan partiye talimat: Tepeden..
    15. FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada..
    16. 'Belgeler ve Resimlerle Ayasofya..
    17. Turkcell ve ASELSAN'dan yerli antende..
    18. Canan Karatay uyardı: Hiç kimse..
    19. Alman otomobil devleri için şok iddia!
    20. PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve..
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı