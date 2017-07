Pınarbaşı Belediyesi ek hizmet binasının temeli atıldı

Temel atma törenine Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Belediyesi Meclis Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları ile beraber çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı.

Törende konuşan başkan Ataş, “Daha öncede söz verdiğim gibi, ilçemize katkı sağlayacak büyük yatırımlarımızın temellerini sırayla atıyoruz. Dün Kimyon, Bakliyat, Tohum eleme ve paketleme tesisinin temelini attık. Bugün de ilçemiz adına yine büyük bir yatırım olan Pınarbaşı Belediyesi Ek Hizmet Binasının temelini atıyoruz. Tesisimiz belediyenin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa ediliyor. İçerisinde idari ofisler, depolar, araç tamirhane ve atölyeleri ile sosyal tesisler yer alacak. 3 kat olan tesisimiz toplam 6.000 metrekare oturuma sahip ve 8 binmetrekare kullanılabilir kapalı alanı var. Belediyemize maliyeti 6.000.000,00 TL’dir. Proje maliyetinin tamamını bir kuruş borçlanmadan kendi imkânlarımızla karşılamaktayız. Tesisimiz tamamlandıktan sonra araçlarımızı ve depolarımızı yeni tesisimize taşıyacağız. Şu an araç atölyesi olarak kullandığımız yeri tamamen yıkıp yerine çok katlı Pınarbaşı Belediyesi sosyal tesisleri yapacağız. İçerisinde otelinden ticarethanelerine, konferans salonlarından sinemalara kadar, Pınarbaşılı hemşerilerimizin her türlü sosyal ihtiyacını karşılayacak. Bizler hizmet için buradayız. Tek gayemiz var oda Pınarbaşı’yı en ileriye taşımak. Tesislerimizin Pınarbaşılı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.