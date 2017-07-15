Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pınarbaşı, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü kutladı

Şanlıurfa’nın Birecik İlçe Belediye Başkanı. Faruk Pınarbaşı, 15 Temmuz gecesi darbeci hainleri bozguna uğratan mücadelenin, tarihin en anlamlı direnişlerinden biri olduğunu kaydetti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
Pınarbaşı, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü kutladı

Pınarbaşı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türk milletinin devletiyle bir bütün olduğunu vurguladı. Bu milletin, güvenlik güçleriyle birlikte, terör örgütlerini topraklarında barındırmamaya kararlı olduğunu belirten Pınarbaşı, “Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğünü hedef alan 15 Temmuz darbe girişimi, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Milletimiz, hain kalkışma sırasında gereken duyarlılığı anında göstererek, devlete olan destek ve bağlılığını en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Çünkü bizi diğer milletlerden ayıran en önemli özelliğimiz, vatana olan bağlılığımız ve bağımsızlık tutkumuzdur” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz’da hainlere karşı verdiği mücadelenin, tarihin en anlamlı direnişleri arasında yerini aldığını kaydeden Pınarbaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi,“Devletimizin gücü, milletimizin birlik ve beraberliği sınanmamalı, gerçekleştirilen bu saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşmayacağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milleti ile birlikte ebediyen tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan olarak varlığını devam ettireceği asla unutulmamalıdır. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum”

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
  1. Türkiye
  2. Şanlıurfa
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Pınar
  5. Birecik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karanlık gecenin yıl dönümünde yine kin kustu... Şehit demedi, seccadeye ayakkabıyla bastı
    1. Karanlık gecenin yıl dönümünde yine..
    2. İşte 15 Temmuz'un en ilginç diyaloğu!
    3. Cuntacıların şehit ettiği vatandaşın..
    4. Erzincan’da otlardan çıkan yangın 9..
    5. 15 Temmuz şehitleri anısına koşu
    6. 3 yaşındaki çocuk, 3’üncü kattan aşağı..
    7. Kaymakam Gözen köylerde çalışmaları..
    8. Demokrasi Şehidi Kapaklı’nın ismi..
    9. Kırkpınar’da kavga çıktı, pehlivan..
    10. AK Parti’den Çorumlu şehitlere vefa
    11. Sungurlu’da 15 Temmuz konulu resim..
    12. Voleybolculardan milli birlik ve..
    13. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı..
    14. 15 Temmuz temalı canlı resim havadan..
    15. Kahraman şehit Halisdemir’in kabrine..
    16. Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler..
    17. Tokat’ta otomobil ile beton mikseri..
    18. 15 Temmuz Zirve Tırmanışı yapıldı
    19. İşte tatbikat var diye 'kandırılıp'..
    20. Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait..
    'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan'ın cezası kesildi
    'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan'ın cezası kesildi
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    ABD'den S-400 açıklaması: Bu Türkiye'nin...
    ABD'den S-400 açıklaması: Bu Türkiye'nin...