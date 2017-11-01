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Pınar Karşıyaka, İsrail'li rakibine acımadı

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında İsrail ekibi Hapoel Holon'u 98-91 mağlup etti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:27
Pınar Karşıyaka, İsrail'li rakibine acımadı

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini aldı. Hapoel Holon ise 4. maçını da yitirdi.

Karşılaşmada ilk basketi bulan konuk ekibe 8-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, etkili oyununu sürdürdü ve 5. dakikadaki ilk molaya 12-4 üstün girdi. Konuk ekibin farkı azalttığı ilk periyot, 22-19 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Pınar Karşıyaka, ikinci periyoda 8-0'lık seriyle başlarken, 13. dakikayı 32-21 üstün geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek sonunda Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 51-40 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında farkı 16 sayıya (58-42) çıkaran Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 61-45 önde geçti. Konuk ekibin farkı azaltma çabalarına rağmen Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 72-56 önde girdi.

Son periyotta da skordaki üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 98-91 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 10:27
  1. Pınar Karşıyaka
  2. Hapoel Holon
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