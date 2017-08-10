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Pilotsuz uçaklar 2018'de uçuşlarına başlayacak

Dünyanın en büyük uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing, 2018'de pilotsuz uçaklarla deneme uçuşu yapmaya başlayacak.

10 Ağustos 2017 Perşembe 20:59
Pilotsuz uçaklar 2018'de uçuşlarına başlayacak

Dünyanın en büyük uçak ve helikopter üreticilerinden  Boeing, 2018'de pilotsuz uçaklarla deneme uçuşu yapmaya başlayacak.  İsviçre merkezli finans kuruluşu UBS tarafından yapılan bir araştırma ise birçok kişinin, pilotsuz uçak fikrini ürkütücü bulduğunu gösteriyor. Pilotsuz uçakların hizmet vermeye başlamasıyla, uçak yolcularının sayısının ciddi oranda azalabileceği belirtiliyor.

8 BİN KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

UBS'in araştırması için 8 bin kişiyle görüşüldü. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 17'si pilotsuz uçağa binebileceğini söyledi. UBS, havayolu şirketlerinin pilotsuz uçaklarla yılda 26 milyar dolar tasarruf edebileceğini söylüyor.

BİLGİSAYARLAR ÇALIŞMAYABİLİR

UBS, pilotsuz uçaklarla uçak yolculuklarının daha güvenli hale geleceğini savunuyor ancak birçok güvenlik uzmanı bu görüşte değil.

İngiliz Pilotlar Birliği'nden güvenlik uzmanı Steve Landells: "Çağ ötesi bu fikrin yarattığı heyecan dalgasıyla ilgili kaygılarımız var. Bazıları pilotsuz hava yolculuğuyla ilgili gerçekleri unutmuş gibi görünüyor.Kokpitte otomasyon yeni bir şey değil. Hatta otomasyon birçok operasyona destek veriyor. Ancak her gün pilotlar, yapmaları gereken seyi yapamayan otomatik sistemlere müdahale etmek zorunda kalıyor. Bilgisayarlar çalışmayabilir. Sık sık da çalışmıyor. Bilgisayarın çalışması için hala birilerine ihtiyaç var.'' dedi.

YAŞ ARTTIKÇA KORKU ARTIYOR"

UBS'in araştırmasına katılanların yüzde 54'ü, pilotsuz uçağa ayak basmayacağını söyledi.Araştırma, yaş artıkça, bu uçaklara duyulan güvensizliğin de arttığına işaret ediyor.45-54 yaş aralığındakilerin yarısından fazlası, fikre olumlu yaklaşmazken, 25-34 yaş grubundakilerin yüzde 30'u pilotsuz uçakları deneyebileceğini belirtti.UBS, pilotsuz uçaklarla, uçak yolculuklarının daha güvenli olacağını da öne sürüyor.Şirkete göre, kazaların yüzde 70-80'i inşan hatasından kaynaklanıyor. UBS'e göre, bunda uçuş ekiplerinin yorgun olmasının payı % 15-20.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 20:59
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