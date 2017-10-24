Pilotlar o uçakla uçmayı reddetti

Ülkenin güneydoğusundaki Grav İgnatievo Hava Üssü'nde görev yapan pilotlar, teknolojik ömrünün sonuna gelmiş eski uçaklara binmek istemediklerini açıkladı.

Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov ise pilotların eyleminin iç güvenliği tehdit ettiğini, boykotun amaçsız olduğunu ileri sürdü.

"Toplam yeni ve onarılmış 10 MİG motorumuz var ama belgeleri onay bekliyor." diyen Zapryanov, Rus fabrikalarında onarılmış ve bakımı yapılmış motorların kısa sürede mevcut MİG'lere monte edileceğini söyledi.

Zapryanov, NATO ülkelerinin desteği ile hava sahası korumasının devam ettiğini belirterek, "Uçabilen tam 7 adet MİG-29 savaş uçağımız var. Yeni motorlarla normal sayılacak uçak sayısını 10'a bile çıkartabiliriz." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığının güvenlik krizi yaratan sorunu hemen ele alacağını anlatan Zapryanov, "Pilotların, uçuş saatlerini yetersiz gördükleri anda kendilerini güvence altında görmemeleri normal. Soruna kısa sürede çözüm bulmaya çalışırız. Yakıt ve motor yağı için 10 milyon avroluk ek takviye aldık." diye konuştu.

Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov da BNR'ye açıklamasında, pilotların boykotunun arkasında başka nedenlerin olduğunu, birilerinin yangına körükle gittiğini öne sürdü.

Yeni uçak alımının gündemde olduğunu belirten Karakaçanov, "Alacağımız savaş uçağı filosu, halı süpürgesi değil. Gerekirse Graf İgnatievo üssüne gidip konuyla ilgili şahsen bilgi alırım. Ortada birileri yapay bir gerginlik yaratmaya çalışıyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI İLE BAŞBAKAN KARŞI KARŞIYA

Bulgaristan'ın komünist kökenli ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) seçilmesini sağladığı Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin bir an önce yeni bir savaş uçağı filosu alması gerektiğini savunuyor.

Aynı zamanda eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Radev'in, MİG tartışmasını gündemde tutarak siyasi malzeme yaptığı eleştirileri bulunuyor.

Bir yanda Başbakan Boyko Borisov hükümetinin diğer yanda ise Radev'in lobilerinin, yeni savaş uçakların alımı konusundaki cepheleşmeyi son zamanlarda kurumlar arası savaş haline getirdiği yorumları yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Radev, her fırsatta eski Hava Kuvvetleri Komutanı olduğuna işaret ederek, yeni uçak filosundan söz ederken, Başbakan Borisov ise Bulgaristan'ın çok daha önemli ve düşük maliyetli başka ihtiyaçları olduğu konusunda ısrar ediyor.