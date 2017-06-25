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Pilot 'dua edin' anonsu yaptı! Ortalık karıştı

Avustralya'dan Malezya'ya giden AirAsia Havayollarına ait uçaktan kalkıştan kısa bir süre sonra garip sesler gelmesi yolcuları korkuttu.

25 Haziran 2017 Pazar 19:00
Pilot 'dua edin' anonsu yaptı! Ortalık karıştı

Pilot kalkıştan 90 dakika sonra 'teknik sebepler' nedeniyle uçağın Avustralya'ya geri dönmek zorunda olduğunu yolculara duyurdu. Yolculardan Sophie Nicolas isimli kadın ABC News kanalına 'Kabin görevlilerinin ilk tepkisinin 'bu gerçekten kötü" şeklinde olduğunu söyledi.

Sophie Nicolas yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: Aşırı ağlıyordum Hatta herkes öyleydi. İnsanlar annelerini aramaya bile kalkıştılar. Gerçekten ne yapacağımızı bilemiyorduk. Tek yapabildiğimiz beklemek ve kaptana güvenmek oldu. Yere indiğimizde herkes resmen patlamıştı.

Çok sayıda dehşete kapılmış olan yolcu oldukça gürültülü bir ses çıktığını ve sallandıklarını söylüyor. Hatta sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıkan sesin tıpkı bir çamaşır makinesi gibi olduğu gözler önüne seriliyor.

CNN'in iddiasına göre pilotun yolculardan dua etmesini istediği bile belirtiliyor. Büyük paniğe neden olan teknik aksaklığın ne olduğuyla ilgili henüz ayrıntılı bir bilgi firma tarafından paylaşılmış değil.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 19:00
  1. uçak
  2. uçak kazası
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