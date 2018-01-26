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Pilot araziye bıraktığı askerleri böyle selamladı

Sınır dışında Zeytin Dalı Harekatı sürerken yurt içinde de operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyon için askerleri araziye bırakan bir helikopter pilotunun Mehmetçiği selamlama şekli sosyal medya paylaşım rekorları kırdı.

26 Ocak 2018 Cuma 12:54

Türk askeri sınır ötesinde 'Zeytin Dalı Harekatı' ile kahramanlıklar ortaya koyarken sınır içinde de PKK'ya karşı mücadele devam ediyor.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bölücü terör örgütüne yönelik Doğu Anadolu Bölgesi'nde süren operasyonlar kapsamında asker kar kış demeden zorlu hava koşullarında operasyonlarını sürdürüyor.

ALÇAK UÇUŞ YAPTI

Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise izleyenleri kendinden geçiriyor. Kaydedilen görüntüde operasyon için timi araziye bırakan helikopter görev yerine dönüşünde arazide hazırlığını yapan askerlerin üstünden alçak uçuş yapıyor. Bu heyecan dolu anlar ise bir asker tarafından kaydediliyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 12:54
  1. helikopter pilotu
  2. Pilot araziye bıraktığı askerleri böyle selamladı
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