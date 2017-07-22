Piknik alanını çöplüğe çevirdiler

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar dinlenmek için piknik alanlarına akın ediyor. Ancak doğayla baş başa kafa dinlemek ve temiz hava almak isterken oluşturulan bu olumsuz görüntüler herkesi üzüyor. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar “İnsan olarak her konuda bilgimiz olduğunu iddia ederiz. Ama piknik yapmayı bilmediğimiz kesin. Aslan yattığı yerden belli olur misali; pikniğe gidiyoruz, piknik sonrasında arta kalan çöplerimizi ayrılırken olduğu gibi bırakıyoruz. Çevreye gelişi güzel bırakılan bu çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Bu nasıl bir vurdumduymazlık anlamak mümkün değil. Çevreye zarar verdiğinin farkında olmayan duyarsız vatandaşlar ise bıraktıkları çöpler ile bu alanların kullanılmaz bir hale gelmesine neden oluyorlar. Piknik sonrasında bilinçsizce bulundukları yere çöplerini bırakan kişiler, köpekler ve diğer canlılar tarafından bu çöplerin karıştırılabilme ihtimalini unutuyorlar. Çevre kirliliğinin başlıca sebeplerinden biri olan bu çöpler her türlü yaşam alanını tehdit ediyor ve çok kötü görüntüler oluşturuyor. Bu konuda artık vatandaşlar olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Piknik yapabilecek böyle güzel alanlarımız var ama maalesef sahip çıkanımız yok. Herkes pikniğin ardından kendi çöpünü kendisi alıp en yakın çöp konteynırına götürse böyle bir tablo ortaya çıkmayacak. Vatandaşlarımızı doğaya ve topluma karşı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çevre kirliğini en aza indirebilmek için yetkililerinde bu alanlarda gerekli çalışmaları yapmalarını talep ediyoruz. Gerekirse cezai yaptırım uygulansın ama ne olur artık böyle görüntülerin oluşmasına engel olalım” diyerek tepkilerini dile getirdiler.