Phelps: Ölmek istedim

2012 Olimpiyat Oyunları'nda kariyerinin uç noktasında bulunan ve altın madalya kazanan dünyaca ünlü yüzücü Michael Phelps, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda herkesi şaşırttı. 2004 yılından bu yana ağır depresyon hastalığıyla mücadele ettiğini dile getiren Phelps "2012 yılında hastalığım o kadar ilerlemişti ki, intihar edip ölmek istedim" dedi.

Chicago'da bir yayına katılan ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri aktaran Phelps, hastalığından bahsederken, depresyonlarının aslında 2004 Atina Olimpiyat Oyunları sonrasında başladığını, altın madalyayı kazandıktan kısa süre sonra kaygılarının çoğaldığını ve her yarış sonunda kendini sorgulayıp strese girdiğini ifade etti.

"YETERİNCE İYİ OLAMAMAKTAN KORKUYORDUM"

Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken üzerinde büyük bir baskı hissettiğini ve her seferinde daha iyi olmak için kendini zorladığını anlatan Phelps "Depresyon dönemimin en dip noktasını 2012 yılında yaşadım. Olimpiyat Oyunları sırasında otel odasına kendimi kilitledim ve günlerce yemek yemedim ve uyumadım. Aklımda sürekli başarılı olamama korkusu vardı ve bu benim depresyonumu daha da arttırdı" dedi.

KORKULARIYLA UZLAŞMAYI ÖĞRENDİ

Hastalığından dolayı intihar düşünceleri bulunan ünlü yüzücü, kendine çeki düzen vermesi gerektiğini anladığında eşi, dostu ve akrabalarıla hastalığından bahsettiğini ve profesyonel yardım aldığını ekledi.

Profesyonel sporcuların zaman zaman mental çöküntülere uğradını ve bu sebepten dolayı bu konu hakkında öncülük etmek istediğini dile getiren Phelps "Bu tür hastalıklara profesyonel spor camiayasında rastlamak çok kolay. Ben kendi hikayemi anlatarak herkese yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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