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Beşiktaşlı Caner Erkin'e rekor ceza kesildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı Caner Erkin'e 6 maç ceza kesti.

26 Ekim 2017 Perşembe 17:33
Beşiktaşlı Caner Erkin'e rekor ceza kesildi

TFF Disiplin Kurulu Beşiktaşlı Caner Erkin'e Başakşehir maçındaki hareketlerinden dolayı 6 maç ceza verdi. Galatasaray-Fenerbahçe maçında yardımcı hakem Tarık Ongun'un başına isabet edip yaralanmasına yol açan yabancı madde nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe de 250 bin TL para cezası verdi. 

Beşiktaş-Başakşehir maçındaki hareketlerinden dolayı sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret gerekçeleriyle 36 ve 41. maddeler uyarınca Disiplin Kurulu'na sevk edilen Caner Erkin'e hakaretten 4, sportmenliğe aykırı hareketten 2 maç men cezası verdi. Caner ayrıca 43 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. 

Galatasaray ise Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle sevkinden 250 bin TL para ceza aldı. Sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de ihtar almış doğu tribünü 112 bloğa giriş yapanlara 3 maç kart blokajı geldi. 

İşte PFDK'nın açıklaması!

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in toplam 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 43.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 17:33
  1. Caner Erkin
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  4. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet1 sa önce
    Eski kafa beş para etmez futbolcular küfürbaz ve agresif olurlar. Cezayı hak etti. Olan Şenol hocama oldu. Yazık liglerin en ağır başlı teknik direktörü.
  • AliAli4 sa önce
    Hakeme yada futbolcuya bir sey firlatip yaralamak bu kadar ucuzmu?fbliler kaleci volkana atti simdi gsliler hakeme atti ve sadece para cezasi gsli olarak bu rezalettir diyorum ya gözüne gelse?böyle futbol olmaz o atani görüntülerden bulacaksin hem hapse atacaksin hem para cezasi vereceksin hem de 5 yil stadyumlara giriş yasagi koyacaksin,hani pasolig bunun icindi?
  • Gurbetçi Gurbetçi 4 sa önce
    Aynen, maç iptale kadar gidebilirdi ama mevzu bahis fener olunca...
  • ÖmerÖmer4 sa önce
    Kesinlikle katılıyorum başka takımlara gelince 4 hafta stat kapanırdı
  • Ramazan AlganRamazan Algan5 sa önce
    Cirkeften yana deglim,ama bu federasyon ve hakemlere Canerin ve Senol hocanin yaptigi az bile kalir.
  • Abdullah. Abdullah. 5 sa önce
    Sonradan indirmeyinde cezayı. Bakiyorsun, ceza birdenbire 2-3 mac inmiş.
  • vtnvtn5 sa önce
    Hakemin kafasını kir para cezasiyla yirt
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