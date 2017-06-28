‘Pezevenk’e ceza yok!

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Gayri ahlaki çıkışlarıyla gündemden düşmeyen ve büyük tepki çeken sözde tiyatrocu Müjdat Gezen’in, Halk TV ekranlarında sarf ettiği “p.zevenk”, “ağzına sı...” şeklindeki küfürlerinin RTÜK tarafından cezasız bırakıldığı ortaya çıktı. Gezen’in kamuoyunda infiale neden olan küfürleriyle ilgili RTÜK uzmanlarının ‘ceza verilmeli’ görüşüne rağmen RTÜK Üst Kurulu’nun Gezen’i akladığı ve oybirliği ile rezil sözlerin ‘sıradan ifadeler’ olduğuna hükmettiği tespit edildi.

GEZEN’İN KÜFÜR DOLU PROGRAMI

CHP’nin kanalı Halk TV’de yaptığı “Güldürmeyen Parodiler” adlı programda küfürler saçan Müjdat Gezen’in 31 Ocak 2014 ekranlara gelen programda da bildik sahneler yer almıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu, argo ifadelerin yoğunlukta kullanıldığı programda baba ile oğul arasında geçen diyaloglar sahnelenmişti. Skeçte ‘baba’ karakterini oynayan Müjdat Gezen ile oğlu arasında şu diyaloglar geçiyordu:

Oğlu: “Ya bana bağırıp durma baba. Senin tuttuğun bi takım yok mu? Sen takım tutmuyor musun?”

Baba: “Terbiyesizleşme. Terbiyesiz. töbe. Bu yaştan sonra bende tutacak takım mı kaldı? Sen ne terbiyesiz pezevenk oldun be. Takımını... Ben... Takımımı ne karıştırıyon. Terbiyesiz herif ya.”

İlerleyen dakikalarda sahnelenen oyunda geçen skeç ise şöyle:

Baba: “Saçma saçma konuşma lan. Salak faşimiz kötü bir şey mi? Bulgurumuzu veriyorlar. Nohutumuzu veriyorlar. Daha ne?”

Oğlu: “Baba, ben bulgura nohuta kendimi satmam.”

Baba: “Bak çok fena çarparım senin suratına. Bir daha yazmayacaksın tamam mı?”

Oğlu: “Yazarım.”

Baba: “Bende senin ağzına sı...”

UZMAN RAPORUNDA ‘KANUN İHLALİ VAR’ DENİLDİ

Müjdat Gezen tarafından iğrenç ifadeler sarf edilen programla ilgili RTÜK’ün telefonları kilitlendi. Halk TV’de yayınlanan programda “P...venk”, “Ağzına sı...” gibi ifadelerin yer almasından rahatsızlık duyan vatandaşlar RTÜK’ü şikayet yağmuruna tuttu. RTÜK, konu ile ilgili uzman raporu oluşturulması kararı aldı. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarının hazırladığı raporda, söz konusu yayında 6112 sayılı kanunun ihlal edildiği tespitine yer verildi. Raporda, “(...) Parodilerde uygun olmayan bir dil kullanılmıştır. Halk TV yayın kuruluşunda yer alan parodilerde kullanılan ‘pezevenk’ ve ‘ağzına sı...’ ifadeleri 6112 sayılı kanunda açıkça belirtilen ‘dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer veremez’ düzenlemesine ters düşmektedir’ şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu, yayın kuruluşunun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendini ihlal ettiği...” ifadeleri kullanıldı.

ÜST KURUL, ‘PEZEVENK’İ AKLADI

RTÜK uzmanlarınca net bir şekilde kanun ihlaline vurgu yapılan ve RTÜK Üst Kurulu’na sunulan rapor, skandal bir şekilde dikkate alınmadı. Konuyu 19 Şubat 2014’te gündemine alan RTÜK Üst Kurulu üyelerinin 2014/13 no’lu toplantısından çıkan karar şöyle: “Bahse konu yayın nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, oy birliği ile karar verildi.”

KÜFÜRLER ESPRİ AMAÇLI SÖYLENMİŞ!

RTÜK Üst Kurulu, oybirliğiyle aldığı skandal kararının gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: “Her ne kadar Daire Başkanlığı’nca, söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinin ihlal edildiği belirtilmiş ise de; (...) programın espri ve güldürmeye yönelik mizah ağırlıklı bir magazin programı olduğu, yayına konu ‘Güldürmeyen Parodiler’ isimli skeçlerin içinde kullanılan ifadelerin espri amaçlı olarak dile getirildiği, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı kastıyla hareket edilmediği, kaldı ki bazı bölümlerdeki ‘biplemeler’ ile tedbir alma çabasında olunduğu düşüncesiyle, rapora konu yayında ihlal bulunmadığı kanaatine varılmıştır.”