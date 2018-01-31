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Peyman’ın hedefi 100 ülkeye ihracat

Kuruyemiş sektörünün öncü şirketlerinden Peyman, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile teknolojiye, tarım altyapısına, ihracata ve fabrika yatırımlarına hız vermek üzere, 32 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:55
Peyman’ın hedefi 100 ülkeye ihracat

SİNAN BAKIR Peyman Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Akgün, yaptığı açıklamada “Krediyle, büyümemizi artan bir hızla sürdürerek, global bir Türk markası olma yolunda konumumuzu daha da güçlendirmiş olacağız” dedi.

Peyman CEO’su Oğuz Yükselir ise EBRD ile imzalanan işbirliği anlaşmasının, Peyman için yeni bir dönemin kapılarını açarken, sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yükselir; “Kredi, Peyman’ı gelecek hedeflerine taşımak için önemli bir yapıtaşı olacak. Hedeflerimiz büyük. Peyman ciroda 2017 yılında yüzde 30 büyüyerek, 560 milyon TL’ye ulaştı. 2018 yılında da büyüme hızımızı koruyarak, ulusal ve uluslararası pazarlarda varlığımızı artırarak sürdüreceğiz. 5 yıl içerisinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner de, “Peyman başarılı bir şekilde küçük bir bölgesel oyuncu iken uluslararası alanda tanınmış bir marka haline geldi. EBRD olarak, bu dönüşüm ve büyüme öyküsünün bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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