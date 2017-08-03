Peygamberimize hakaret ettirmezdi

Fransa, II. Cumhuriyet devrinde Sadi Karnot'un Cumhurbaşkanlığı sırasında tanınmış Fransız yazarlardan Markide Bornier, Muhammed isimli manzum bir piyes yazar. Bunu 1890’da oynanacak tiyatroların programına aldırır ve sahne provalarına başlanır. Piyes, Hz.Muhammed'i ve İslâm dinini aşağılamaktadır.

Abdülhamid Hân bunu haber alınca duruma derhal müdahale ederek bütün Fransa tiyatrolarında oyunun sahnelenmesini yasaklattırır. Yazar emeline Fransa'da ulaşamayınca piyesini İngiltere'de oynamak ister. Tanınmış İngiliz aktör Irvinç ile anlaşır. Oyunun Londra Lyceum tiyatrosunda sahnelenme hazırlığına başlanır. Abdülhamid Hân, tekrar devreye girerek piyesin İngiltere'de de oynanmasına engel olur.