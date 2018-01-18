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Peugeot Winter Drive: Yıl bitti, Peugeot’da yıl sonu fırsatları bitmedi

Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ile sıra dışı sürüş keyfi sunan ürün gamında 10%’a varan yıl sonu fırsatlarıyla Ocak ayında satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için tüketicileri en yakın Peugeot Yetkili Satıcısı’sına davet ediyoruz.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:24
Peugeot Winter Drive: Yıl bitti, Peugeot’da yıl sonu fırsatları bitmedi
  • Peugeot 208, Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunarak Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşırken %9 ‘a varan yıl sonu fırsatıyla sunuluyor.
  • Yüksek donanımı, teknolojik özellikleri, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzımanı ile Yenilenen SUV Peugeot 2008, %8’e varan yılsonu fırsatları ile sunuluyor.
  • Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve ileri sürüş keyfi sunan Yeni SUV Peugeot 3008,  %8’e varan yıl sonu fırsatlarıyla sunuluyor.
  • Performansı ve yeni dış tasarımı ile “boyut atlatan”  Yeni SUV Peugeot 5008 Ocak ayında  %6’ya varan yıl sonu fırsatıyla  sunuluyor.
  • Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee seçili versiyonlarında %10’a varan yıl sonu fırsatıile sunuluyor.
  • Sınıf lideri yakıt ekonomosiyle beraber, benzersiz teknolojik özellikler ve üstün sürüş konforunu bütünleştiren Peugeot Expert Van,%10’a varan yıl sonu fırsatıile sunuluyor.
  • Eşsiz tasırım, üstün sürüş konforu, güçlü 2.0L BlueHDi dizel motorlar, seçkin ve benzersiz ekipmanlar sunan Peugeot Expert Traveller %10’a varan yıl sonu fırsatıyla sunuluyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:24
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