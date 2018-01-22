Peugeot 3008DKR Maxi Dakar'dan zaferle döndü

Bu yıl 40’ıncısı gerçekleştirilen Dakar rallisi teknik açıdan ekipleri zorladı. Ekipler 13 etaptan oluşan ve Peru, Bolivya ve Arjantin olmak üzere toplam üç ülkeyi kapsayan 8.793 km’lik zorlu bir maratonu geride bıraktılar. 2016 ve 2017 yıllarında kupayı evine götüren Team Peugeot Total, 2018 Dakar Rallisi’ni de kazandı ve böylece üç yıl üst üste Dakar’ı kazanan ekip olarak efsane yarışın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Geçtiğimiz sezon yaşadıkları şansızlıklar nedeniyle yüzleri gülmeyen Carlos Sainz ve Lucas Cruz ikilisi 2018 Dakar’da yüzü gülen ekip oldu. İkili Peugeot 3008DKR Maxi ile mükemmel bir başlangıç yaptılar. 6. ve 7. Etapta günü birincilikle tamamlayan ikili liderliği aldıktan sonra istikrarlı bir yarış çıkartarak en yakın rakibi ile 43.40 dakika farkla zafere ulaştılar.

2016 ve 2017 Dakar Rallilerini kazanan Stephane Peterhansel ve Jean-Paul Cottret ikilisi yaşadıkları talihsizlikler nedeniyle 2018 Dakar Rallisinden elleri boş böndüler. Stephane Peterhansel 7. Etapta yolun ortasındaki bir ATV’den kaçmak için manevra yaptığı sırada kayaya çarpınca sol arka süspansiyonuna zarar verdi. Ekip 13. Etap için start aldıktan kısa bir süre sonra ağaca çarparak direksiyon sistemine zarar verdi. Her iki olayda da takım arkadaşları Cyril Despres ve David Castera kendilerine yardım ederek yarışa devam etmelerini sağladı. İkili yaşadıkları talihsizliklere karşın 2018 Dakar’ı 4. olarak tamamladılar.

2018 Dakar’a hızlı bir başlangıç yapan ve 2. Etapta genel klasman liderliğini de ele alan Cyril Despres ve David Castera ikilisi 4. Etapta yoldaki bir taşa çarpınca sağ arka aksta ciddi şekilde hasar oluştu. İkili durmak zorunda kalırken araç yarışa kayıtlı olan Team Peugeot Total’e ait servis aracının yardımı ile yarışa devam edebildi, ancak çok vakit kaybetmişlerdi ve zafer için artık şansları kalmamıştı. İkili yarışın geri kalan bölümünde ekip arkadaşlarına destek vererek mükemmel bir ekip ruhu sergiledi.

2017 Dakar galibi Sebastien Loeb ve Daniel Elena ikilisi de 2018 Dakar’a hızlı başlamışlardı. 2018 Dakar’ın en zorlu etaplarından biri olan 4. Etabı 1’inci tamamlayan ikili 5. Etapta önlerindeki aracı geçerken yumuşak bir kum çukuruna düştüler. Çarpmanın şiddetiyle co-pilot Daniel Elena kuyruk kemiğini kırınca ikili yarışı bırakmak zorunda kaldı.

ZAFERLERLE DOLU GEÇMİŞ

1987: Vatanen/Giroux (205 T16 Grand Raid)

1988: Kankkunen/Piironen (205 T16 Grand Raid)

1989: İkili zafer, Vatanen/Berglund, Ickx/Tarin (405 T16 Grand Raid)

1990: Üçlü zafer, Vatanen/Berglund (405 T16 Grand Raid), Waldegaard/Fenouil (405 T16 Grand Raid), Ambrosino/Baumgartner (205 T16 Grand Raid)

2016: Peterhansel/Cottret (2008 DKR)

2017: Üçlü zafer, Peterhansel/Cottret, Loeb/Elena ve Despres/Castera (3008 DKR)

2018: Sainz/Cruz (3008 DKR Maxi).

RAKAMLARLA 2018 DAKAR RALLİSİ

Ülkeler: Peru, Bolivien, Argentinien

Uzunluk: 8.793 km, 4.047 km’si zamanlı, 13 Etap

Etap zaferleri: Peugeot 3008 DKR Maxi için 7 Etap zaferi

* 3 adet Peterhansel/Cottret (5., 8. ve 10. Etaplar)

* 2 adet Sainz/Cruz (6. ve 7. Etaplar)

* 1 adet Despres/Castera (2. Etap)

* 1 adet Loeb/Elena (4. Etap)

İkili ve üçlü zafer: 4 ikili zafer (2., 4., 6. ve 8. Etap)

Liderlik: Despres/Castera (2 Etap), Peterhansel/Cottret (3 ve 6 Etap ) ve Sainz/Cruz

(7. ve 14. Etap)

Maksimum hız: 195,9 km/s (Despres/Castera, 3. Etap)

Maksimum ortalama hız: 108 km/s (Sainz/Cruz, 6. Etap)

Maksimum hava sıcaklığı: 35° (13. Etap)

En düşük hava sıcaklığı: 6° (6. Etap)

En yüksek rakım: 4.786 m (8. Etap, Uyuni-Tupiza)

2018 DAKAR RALLİSİ SONUÇLARI

1. Carlos Sainz/Lucas Cruz, Peugeot 3008 DKR Maxi, 49:16.18

2. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel, Toyota, +43.40 dk

3. Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz, Toyota, +1:16.41 saat

4. Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret, Peugeot 3008 DKR Maxi, +1:25.29 saat

5. Jakub Przygonski/Tom Colsoul, Mini, +2:45.24 Saat

6. Sheik Khalid Al-Qassimi/Xavier Paneri, Peugeot 3008 DKR, +4:20.58 Saat

31. Cyril Despres/David Castera, Peugeot 3008 DKR Maxi, +45:19.10 Saat

Bruno Famin, Peugeot Sport Direktörü

“Peugeot’nun Dakar Projesi, Carlos Sainz/Lucas Cruz ikilisinin Peugeot 3008 DKR Maxi ile elde ettikleri muhteşem zaferle olabilecek en iyi şekilde sonuçlandı ve tarihe altın harflerle yazılacaktır. Böylesi zor ve komplike bir yarışı üç kez arka arkaya kazanmak sıra dışı bir performans ve inanıyorum ki bu markamızın teknik anlamda ne kadar üst seviyelere eriştiğinin kanıtı. Tüm engelleri aşmasını bilen Carlos en başından itibaren bu projeye bizimle birlikte yatırım yaptı ve meyvelerini zaferlerle toplaması memnuniyet verici. Son 10 yılın en zorlusu olan bu yarışa katılan dört Peugeot 3008 DKR Maxi aracımızın üçünün finişe ulaşmış olması, ekibimiz için büyük bir gurur kaynağı.”

Carlos Sainz, Peugeot 3008 DKR Maxi Kapı no:303, 9. Etap, 14/1. Toplamda

“Benim için gerçekten zor bir ralli oldu ve hatta katıldığım Dakar Rallileri arasında en zoru bile diyebilirim. Bizler için pek çok sınav içeren rota hepimiz, yani tüm ekipler için tam bir meydan okuma niteliğindeydi. Lucas ile birlikte böylesi bir yarışta zafer elde edebilmek gurur verici. Aynısını Peugeot ekibi için de söyleyebilirim. Peugeot 3008 DKR Maxi’nin bir maraton rallisinde kullandığım en iyi otomobil olduğuna inanıyorum. Projede bizi destekleyen herkese teşekkür ederim.”

Stéphane Peterhansel, Peugeot 3008 DKR Maxi Kapı no: 300, 20. Etap, 14/4. Toplamda

“Toplama bakıldığında bizler için iyi bir haftaydı. Peru’nun zirveleri bizi bir hayli zorlamış olsa da, sonrasında işimiz nispeten daha kolaydı. Görmediğim bir taşa çarpmamızla kaybedilen zamana bir de küçük bir sürü sorunun bir araya geldiği bir gün de motivasyonumuzu biraz etkiledi. Bu Dakar bence çok sertti ve hatta Güney Amerika’da katıldığım en zoru oldu bile diyebilirim. Ekip olarak gerçek anlamda mutluluğu Carlos’un elde ettiği zaferle yaşadık. Geçtiğimiz üç yıl şansızlık yaşayan Carlos için mutlu son.”

Cyril Despres, Peugeot 3008 DKR Maxi Kapı no:308, 13. Etap, 14/31. Toplamda

“İyi başladığımız ve ikinci gün etabını lider tamamladığımız Dakar’ın 4. Etabında yaşadığımız sorun, yarışın tamamını olumsuz etkiledi. Sonrasında ekibin diğer üyelerine yardımcı olduk ve kendi potansiyelimizi gösterme fırsatımız olamadı. Amacımız, Carlos veya Stéphane’a yakın kalarak onlara destek olmaktı. Elbette David ve benim için hayal kırıklığı oldu ama bu otomobille daha ilk yılımız olması bizim için teselli. Peugeot 3008 DKR Maxi ile bu yıl tecrübe kazandık. Tüm Peugeot Sport ekibine teşekkür ederim.”