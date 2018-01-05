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Petrolün ayarı şaştı

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrol ile ABD’nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:19
Petrolün ayarı şaştı

Londra Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 67,93 dolara kadar tırmandı. Böylece Brent türü ham petrolün varil fiyatı 13 Mayıs 2015’ten beri en yüksek seviyesinden alıcı buldu. WTI türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,4 değer artışıyla 61,80 dolara kadar çıktı ve 10 Haziran 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Uzmanlar, İran’da hükümet karşıtı protestoların ülkenin petrol üretimini olumsuz etkilemediğini belirterek yine de bu durumun yatırımcılarda arz kesintisi endişesi uyandırdığına dikkati çekti.

MOODY'S: 40-60 DOLAR BANDINDA SEYREDECEK

Moody’s’in 2018 küresel petrol endüstrisi görünümüne dair yayımlanan raporunda, sektörün genel görünümü ve petrol fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretim kesintisi anlaşmasının 2018’in sonuna kadar uzatılmasına rağmen, bu sene petrol fiyatlarının varil başına 40 ile 60 dolar arasında seyretmesinin tahmin edildiği belirtildi.

ÜRETİMİ FİYATLAR BELİRLEYECEK

Petrol fiyatlarının söz konusu fiyat aralığının içinde bulunması veya üzerine çıkması durumunda, bu yıl, petrol üretici ülkelerin üretimlerini arttırmasının beklendiğine yer verilen raporda, ABD’nin kaya petrol üretiminin de yükselmeye devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Raporda, Kuzey Amerika’daki petrol arama ve üretim şirketlerinin sermaye yatırımlarının geçen sene güçlü olduğuna dikkat çekilirken, bu sene petrol üretimlerinin de artmaya devam edeceği vurgulandı. Raporda bu yıl uluslararası petrol şirketlerinin yenilenebilir enerji ve alternatif enerji teknolojilerine yatırım yapacakları kaydedildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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