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Petrol zengini ülkenin ekonomisi çöküyor

Petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katma Değer Vergisi'ni arttıracak olması ülke vatandaşları arasında paniğe neden oldu.

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:51
Petrol zengini ülkenin ekonomisi çöküyor

2018 yılında arttırılması beklenen Katma Değer Vergisi'nin elmas sanayi, inşaat endüstrisi ve bazı ticaret faaliyetlerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Kısa bir süre önce Arap ülkelerindeki kişisel borçlarla ilgili yayınlanan PayFort araştırmasına göre ise BAE sakinlerinin yarısı borç batağında.

Yemen ve Libya'da Suudi Arabistan'la birlikte askeri faaliyetler yürüten BAE giderlerinin artmasının ardından tütün ve alkollü ürünlerde %100 oranında karbonatlı içeceklerde de %50 oranında vergi arttırımına gitmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Sultan Mansur vergilerle ilk yılda 3.2 milyar dolar, ikinci yılında ise 5.4 milyar dolan kazanmayı beklediklerini açıklamıştı.

PayFort'un araştırmasına göre ise BAE sakinlerinin %46,7'si yani 4,3 milyon kişi borç batağında, %12,8'i ise canlı harcamalar için parası olmadığından kredi talebinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:51
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  • AliAli1 gün önce
    Allah burunlarını sürtsün. Mısırdaki darbenin onursuz finansörü BAE! Allah seni bildiği gibi etsin! Ümmetin başına çöreklenmiş üç beş şişko kediden başka nesin sen BAE? Ümmete zararın bini aştı inşallah cezasız kalmazsın BAE.
  • Osmanlı Türk devleti Osmanlı Türk devleti 1 gün önce
    Yok olursunuz inşallah
  • mantik hatasi yapmak buna derlermantik hatasi yapmak buna derler1 gün önce
    Biz yedi duvelle savaşırken kağıttan bombalar atmıyoruz, uçaklar su ile çalışmıyor kardeş.
  • AlpAlp1 gün önce
    Amerika'ya karşı çıkarlarsa ülke çöker.
  • HACIHACI1 gün önce
    Senin petrolünmü var,elmayla armudu karıştırırsan böyle karıştırırsın.
  • EnverEnver1 gün önce
    Her vergi artıran ülkede ekonomi çökseydi ülkemizdeki artırılan vergilerle beraber yeni vergilerin sayısını biz unuttuk.Çöp vergisi deprem nedeni ile bir kez uygulanacaktı 18 yıldır ödeniyor kalkmadı,su da öyle.Ayrıca daha geçen MTV artış unutulmamalı ve Gelir vergisinde son anda iptal edilen oranda unutulmamalı.Bir de Arap Emirliklerinin ekonomisi bizleri değil orayı sömürenlerin düşünmesi gerekmez mi.?
  • AliAli1 gün önce
    Başındaki amerikan köpeklerini al aşağı etmedikleri sürece rezil olmaya mahkumlar
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 gün önce
    Suriyedeki çocuklar bombaların altında açlıktan ölüp giderken,dünyadaki müslümanlar çeşitli zulumlerin altında kırılıp giderken, bu arkaşlar altın musluklardan suiçiyordu,değeri milyon dolarlık özel araba siparişleri verdiler,ve daha nice sayamıyacağım lüks içinde yaşıyorlar.ALLAH CCnin sizi sürekli böyle yaşatacağınımı sandınız.daha bunlar en iyi günleriniz
  • FecrFecr1 gün önce
    Bu arada geçen yapılan vergi artışında bizde de katma değer vergisi arttırıldı.Bizim ekonomi neden çöküyor yazmadınız?
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