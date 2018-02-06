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Petrol tankeri korsanlardan kurtarıldı

"Marine Express" isimli petrol tankerinde mürettebatın, tankerin kontrolünü korsanlardan geri aldığı aktarıldı.

06 Şubat 2018 Salı 18:56
Petrol tankeri korsanlardan kurtarıldı

Batı Afrika'da Benin limanından ayrıldıktan sonra 31 Ocak'tan bu yana haber alınmayan Hindistan'dan özel bir şirkete ait 22 mürettebatlı petrol tankerinin korsanlardan kurtarıldığı bildirildi.

Şirket yetkilileri, "Marine Express" isimli petrol tankerinde mürettebatın geminin kontrolünü yeniden ele aldığını açıkladı.

Açıklamada, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve tankerdeki 13 bin 500 tonluk petrolün de çalınmadığı kaydedildi.

Mürettebatın ailelerine gösterdikleri cesaret ve sabır için teşekkür edilen açıklamada, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Mumbai şehrinde özel bir şirkete ait "Marine Express" isimli petrol yüklü tankerin, 22 mürettebatıyla 31 Ocak'ta Gine Körfezi'nde kaybolduğunu açıklamıştı.

Hindistan, kayıp tankere ulaşmak için Nijerya ve Benin Deniz Kuvvetlerinden yardım istemişti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:56
  1. Mumbai
  2. Hindistan
  3. Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj

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