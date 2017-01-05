Petrol sahalarında 7 askeri üs

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Haber7 yazarı Taha Dağlı, ABD'nin El Bab'ta Türkiye'ye yardım karşılığında "PYD'ye dokunmayın" teklifinin arkasındaki gizli sebebi yazdı.

İşte Taha Dağlı'nın o yazısı;

Pentagon yetkilisi resmen açıklamış, “PYD’ye dokunmayın, El Bab’da DAEŞ’e karşı size yardım edelim” demiş.

Fırat Kalkanı Harekatında El Bab’da DAEŞ’le mücadele halindeyiz. DAEŞ’le mücadele bahanesiyle terör örgütlerini bile onurlandıran ABD, DAEŞ ile gerçek manada mücadeleyi yapan tek olan ülke olan Türkiye’yi yalnız bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu geçen hafta dile getirdi, “El Bab’da yalnız bırakıldık” dedi.



ABD hemen “desteğe hazırız” yanıtını verdi.

Sonrasında limitli bir destek sağlandı, uçaklar bomba atmadı, sadece sorti yaptı, Pentagon sözcüsü “güç gösterisi ile destek verdik” dedi.

Aslında Erdoğan, El Bab operasyonu için ABD’den yardım falan istemedi.

Mevcut durumun analizini yaptı, ortaya çıkan sonucu bildirdi.

Ortaya bir zarf attı.

Gelen yanıt, bir şeyin resmi tescili oldu.

ABD’nin PYD için neleri göz aldığının belgesiydi bu.

Pentagon yetkilisi dedi ki, “size El Bab’da destek verelim ama siz de PYD’den uzak durun, mesela El Bab’dan sonra Münbiç’e gitmeyin”.

Yani ABD, PYD şartıyla destek veririz diyor.



Bizim öyle bir desteğe ihtiyacımız yok, Cerablus’ta nasıl tek başımıza kendi işimizi gördüysek, El Bab’da da görürüz, oradan da kimseye bağlı olmadan Münbiç’e gideriz. Türkiye’nin yolu bu.

Ama bu destek meselesi ABD’nin gerçek niyetini kendi ağızlarıyla itiraf etmelerini sağladı.

Münbiç, Rakka, Kobani ve Haseke.



Bu bölgeler ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırında göz koyduğu yerler, Kuzey Irak’a kadar uzanan bir hat.

Haseke zaten şu an PYD daha doğrusu ABD işgalinde.



Orası Suriye’nin en zengin petrol sahalarının bulunduğu yerlerin başında geliyor.



Rimelan ve Şedadi petrol sahaları, Haseke sınırları içerisinde.



Ayrıca doğalgaz rezervleri de var.

İşte ABD, tam o noktada 7 ayrı askeri üs kurdu.



Bunların en büyüğü Rimelan’a bağlı Alajafal köyündeki hava üssü ile tam Suriye-Türkiye-Irak sınırının birleştiği Malikiye’deki askeri üs.

ABD askerleri, CIA ajanları, diplomatlar, helikopterlerle bu üslere girip, çıkıyor, orada PYD teröristleriyle toplantılar yapıyor.



Ayrıca PYD teröristlerine verilen silahlar da yine bu hava üslerinden dağıtılıyor.

Haseke’deki bu iki büyük üssün dışında Jalabiya, Ayn İsa, Kobani (Ayn el Arap), Kamışlı, Tel Baydar ve Tel Abyad’da olmak üzere toplam 7 Amerikan askeri üssü var.

ABD, Münbiç’e gelmeyin derken, “arkasından da Rakka’ya gelirsiniz, benim bütün planlarımı bozarsınız” demek istiyor.



Çünkü Suriye’nin kuzeyinde bir ABD işgali var. Bu işgal düne kadar PYD terör örgütü üzerinden yapılıyordu. Ancak 2016’dan itibaren direk ABD kendi askeriyle bu bölgeleri işgal etti.



O nedenle ABD, “PYD’ye dokunmayın” diyor çünkü artık PYD demek ABD demek oluyor.