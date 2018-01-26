Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Petrol kritik seviyenin üstünde seyrediyor

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde 70,16 dolardan işlem görüyor.

26 Ocak 2018 Cuma 10:17
Petrol kritik seviyenin üstünde seyrediyor

Dün 70,92 dolardan güne başlayan ve en yüksek 71,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,01 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 70,16 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 65,36 dolardan alıcı buldu.
 
ABD Enerji Enformasyon İdaresi çarşamba günü ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 411,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ülkenin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 128 bin varil artışla 9,88 milyon varile yükseldi.
 
Uzmanlar, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş ve ABD yönetiminin korumacı ticari tavrının finansal piyasalarda oluşturduğu endişenin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti.
 
Brent petrolde teknik olarak 70,24 ile 70,33 dolar aralığının direnç, 70,06 ile 70,15 dolararalığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.
 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:17
  1. Dünya Ekonomisi Haberleri
  2. Dünya Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O gazetenin kadın yazarı askere gitmek için başvurdu
    1. O gazetenin kadın yazarı askere gitmek..
    2. 'Zeytin Dalı'nı durdurmak için ABD'den..
    3. Sosyal medyayı sallayan "şelale" videosu
    4. TSK 'organik' dedi, üreticiler çare..
    5. ABD'li uzmandan çarpıcı itiraf: ABD..
    6. Kayseri'de 2 işçi servisi çarpıştı
    7. Bursa’da oğlunu öldüren baba hakkında..
    8. Petrol kritik seviyenin üstünde..
    9. PKK'dan ''zehirli yemek'' tuzağı
    10. Akıllı telefon fiyatları yeniden..
    11. Beşiktaş'ta 4 milyon Euro'luk kötü..
    12. Konteyner kentteki Suriyeliler,..
    13. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den..
    14. Yeni güç ‘data’
    15. Ümraniye'deki Alemdağ caddesi araç..
    16. Borsa güne nasıl başladı?
    17. ABD'nin ASELSAN şantajını çaresiz..
    18. Donald Trump'ın Davos'taki şantajına..
    19. Airbus, Türkiye’den 12 yılda 7 milyar..
    20. Amerika'nın Aselsan şantajını boşa..
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!