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Petrol fiyatları yüzde 20 artabilir

UBS emtia analisti Giovanni Staunovo "Petrol fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 20 yükselebilir" dedi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:55
Petrol fiyatları yüzde 20 artabilir

UBS emtia analisti Giovanni Staunovo, yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarında büyük bir ralli beklediğini bildirdi.

"Benim temel senaryoma göre global petrol arzında büyüme 3. çeyrekte talepte büyümenin gerisinde kalacak ve stoklarda büyük düşüşler görebiliriz. Tarihsel olarak bakıldığında stok dinamikleri ve fiyat dinamikleri arasında bir negatif korelasyon vardır. Bu, stoklar aşağı gittiğinde fiyatların yukarı gittiği anlamına geliyor" diye konuşan Staunovo, Brent petrolünün yıl sonuna kadar 60 dolar/varil, Batı Teksas petrolünün 58 dolar/varil seviyesine yükselmesini beklediğini ifade etti.

Brent petrolü şu sıralarda düne göre 5 cent kayıpla 49,56 dolar/varilden işlem görüyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:55
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