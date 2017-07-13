Petrol fiyatları yatay seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı dün 48,18 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 48,72 doları görmüştü. Bu sabah 47,62 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 47,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 45,48 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatının yükselişi, dün OPEC'in haziranda üretimin arttığı yönündeki açıklaması sonrası sınırlı kaldı. OPEC'in günlük petrol üretimi haziran ayında bir önceki aya göre 393 bin varil artarak 32 milyon 610 bin varile yükseldi. Geçen ay küresel petrol arzı ise günlük 660 bin varil artarak 96 milyon 590 bin varil oldu.

ABD'deki üretimin düştüğü yönündeki veriler fiyatları yukarı taşımada etkili olamadı. Petrol piyasasında dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı haftalık petrol stok verisi etkili oldu. EIA, petrol stoklarının 7,6 milyon varil gerileyerek 495,4 milyon olduğunu açıkladı. Stoklardaki bu gerileme, Eylül 2016'dan bu yana en büyük düşüşü gördü.

Küresel piyasalarda bugün, ABD'de açıklanacak haziran ayı ÜFE rakamları ve haftalık işsizlik başvuruları izlenecek. Petrol piyasalarında ise gözler Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklayacağı küresel petrol talep ve arz verilerinde olacak.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 47,83 ile 47,90 dolar aralığının direnç, 47,49 ile 47,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.