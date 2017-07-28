Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Petrol fiyatları son 2 ayın zirvesine çıktı

Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

28 Temmuz 2017 Cuma 23:36
Petrol fiyatları son 2 ayın zirvesine çıktı

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 2,3 artışla 52,66 dolara kadar çıktı ve 25 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 1,5 artarak 49,80 dolara kadar tırmandı ve 30 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca her iki petrol türü de bu yılın en kazançlı haftasını geride bıraktı.

Bu hafta Londra Brent türü ham petrol yüzde 9,6 artış kaydederken, Batı Teksas tipi ham petrol de yüzde 8,8 yükseldi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 23:36
  1. petrol fiyat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Haçlı forma giymem" diyerek takımdan ayrıldı!
    1. "Haçlı forma giymem" diyerek takımdan..
    2. Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    3. Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    4. Petrol fiyatları son 2 ayın zirvesine..
    5. ABD'den 'Kuzey Kore' açıklaması
    6. Günün fıkrası: Kılıçdaroğlu Nobel'e..
    7. Sosyal medya teröristlerine soğuk duş!
    8. Büyük Kudüs Mitingi'nde buluşuyoruz!
    9. Büyükşehir'den jandarmaya yeni..
    10. Şehzadeler Yaz Spor Okullarına yoğun..
    11. Mescid-i Aksa için mühim açıklama!
    12. Sanat Labirenti Art Maze’de ikinci dalga
    13. Ümraniye Belediyesi Yağış Sonrası..
    14. İslam ülkeleri İstanbul'da Filistin..
    15. Konya İHH’dan Büyük Kudüs Mitingi..
    16. ''İki devlet tek milletiz''
    17. Pırıl Pırıl Ümraniye
    18. Kuşlubahçe’nin yeni gözdesi Şehit Ömer..
    19. Bahçeli'den CHP'ye tepki
    20. Saygınlar Türkmenistan İnşaat..
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Polis memuru ve hemşire eşi evde ölü bulundu
    Polis memuru ve hemşire eşi evde ölü bulundu
    Nevşin Mengü'den Yeliz Yeşilmen'in 'namaz' pozuna haklı eleştiri
    Nevşin Mengü'den Yeliz Yeşilmen'in 'namaz' pozuna haklı eleştiri