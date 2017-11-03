Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Petrol fiyatları 60 doların üzerinde seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 60,72 dolardan işlem görüyor.

03 Kasım 2017 Cuma 10:49
Petrol fiyatları 60 doların üzerinde seyrediyor

Dün 60,45 dolardan güne başlayan ve en yüksek 60,83 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 60,85 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,21 gibi kısmi bir azalışla 60,72 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 54,77 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol piyasasındaki talep artışı, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin "üretim kısıntısını uzatabilecekleri" yönündeki açıklamalarıyla yükselen petrol fiyatlarının ABD'den gelen ham petrol üretimindeki artış verileriyle baskılanarak gerileme eğilimine girdiğini kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil artarak 9,55 milyon varile yükseldi.

Bu arada, petrol fiyatları geçen hafta Suudi Arabistan'ın "üretim kısıntısının Mart 2018'den sonra 9 ay daha uzatılabileceği ve Rusya'nın da bu kararı destekleyebileceği" yönündeki açıklamalarıyla Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaşarak önceki gün 61,68 doları görmüştü.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 60,87 ile 60,76 dolar aralığının direnç, 60,65 ile 60,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 10:49
  1. petrol
  2. ABD
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM ile ilgili flaş gelişme! Yüzde 10'unu satın aldı
    1. BİM ile ilgili flaş gelişme! Yüzde..
    2. İki ülke de kritik bölgeleri ele..
    3. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    4. ABD-PKK işbirliği bir kez daha..
    5. Şok fotoğraf ortaya çıktı, Tezcan emri..
    6. Fatih Portakal'dan beyin yakan yorum
    7. TSK'dan İdlib'e yeni sevkiyat
    8. Erdoğan'a karşı yürütülen psikolojik..
    9. Vergi ve cezalara ne kadar zam gelecek ?
    10. Üniversite öğrencilerine park-time iş..
    11. Melih Gökçek'in yerine kim gelecek?..
    12. HDP'li vekile şok! 10 yıl hapis cezası..
    13. Bakan Ağbal açıkladı: Asgari ücretle..
    14. 'Abdullah Gül’ün eski danışmanıyım..
    15. Ahmet Hakan şehit sayılarıyla alay etti
    16. Trabzonspor kazanmak istiyor
    17. 'Evlatlarım kollarım arasında eriyor'
    18. New York'ta 'Balfour Deklarasyonu'..
    19. Sarıyer'de evinin önünde silahlı..
    20. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar