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Petrol 45 doların üzerine çıktı

Petrol, yeni gündeki işlemlerde kazançlarını artırarak 45 doların üzerine tırmandı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:30
Petrol 45 doların üzerine çıktı

Petrol kazançlarını artırarak varil başına 45 doların üzerine tırmandı. ABD verilerinin ham petrol stoklarının düştüğünü işaret etmesi petrolün yükselişinde etkili oldu.

New York'ta işlem gören petrol vadeli kontratlar, önceki iki seansta yüzde 1.8 değer kazanmasının ardından, Çarşamba günkü işlemlerde yüzde 1.9 yükseldi.

ABD Petrol Enstitüsü'nün raporuna göre ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 8.13 milyon varil geriledi. Söz konusu gerilemenin Çarşamba günkü resmi rakamlara yansıması durumunda Eylül'den beri stoklarda görülen en sert düşüş olacak.

Petrol, giderek artan küresel arzın OPEC ve grup birlikte hareket eden üreticilerin arz kısıntısını dengeleyeceği endişeleriyle ayı piyasasında bulunuyor.

Nymex'te işlem gören Ağustos vadeli WTI petrol kontratları 85 cent yükselerek varil başına 45.89 dolara tırmanmasının ardından Hong Kong saatiyle 11:27'de 45.79 dolardan işlem gördü. Toplam hacim 100 günlük ortalamanın yüzde 3 altında gerçekleşti.
Londra'da işlem gören Eylül vadeli Brent Petrol kontratları 74 cent artarak 48.26 dolar seviyesine tırmandı. Brent Petrol , Eylül vadeli WTI Petrol kontratına göre 2.25 dolar primli işlem görüyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:30
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