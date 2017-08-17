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Petrol 3 haftanın düşüğünde

Petrol, yatırımcıların ABD`de düşen stok verisi ve artan ham petrol üretimini değerlendirmesiyle üç haftanın düşüğünde tutundu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 08:53
Petrol 3 haftanın düşüğünde

Petrol yatırımcıların ABD'de güçlü mevsimsel talep döneminde düşen stok verisine karşın artan üretimi değerlendirmesiyle, üç haftadan uzun bir sürenin en düşüğüne yakın seviyelerde kayıplarını korudu.

New York'ta işlem gören Petrol  vadeli kontratlar, önceki üç seansta yüzde 4.2 gerilemesinin ardından yatay seyretti. ABD'de ham Petrol  üretimi, Çarşamba günü açıklanan verilere göre Haziran sonundan bu yana görülen en güçlü haftalık artışını kaydetti ve Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine tırmandı.

Petrol, OPEC ve grup ile birlikte hareket eden ülkelerin küresel arz fazlasını beklenen daha yavaş azaltmasının etkisiyle bu ay, Şubat'tan bu yana görülen en dar aralıkta dalgalandı. ABD stoklarının ardı ardına yedi hafta gerilemesine karşın hala beş yıllık ortalama olan 80 milyon varilin üzerinde bulunuyor.

Ivy Global Energy'den Tushar Tarun Bansal, “Üretim tırmanıyor ama talep yüksek. Fiyatlar zayıf görünmüyor; ya da kısa vadede 40, 45 dolara inecek gibi durmuyor. Piyasa makul bi şekilde destek buluyor” dedi.

Nymex'te işlem gören Eylül vadeli WTI petrol kontratları, Hong Kong saatiyle 11:22'de varilbaşına 46.92 dolar seviyesinden işlem gördü. Toplam işkem hacmi, 100 günlük ortalamanın yüzde 43 altında gerçekleşti.

Ekim vadeli Brent petrol kontratları 25 cent artarak varil başına 50.52 dolardan alıcı buldu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 08:53
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