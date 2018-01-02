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Petrol 2018'e yükselişle başladı

Petrol fiyatları, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısının değişmemesi ile birlikte 2018 yılına yükselişle başladı

02 Ocak 2018 Salı 10:04
Petrol 2018'e yükselişle başladı

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrpol üretimindeki düşüşün ardından aktif petrol sondaj kuyusu sayısının değişmemesi ile birlikte, üst üste iki yıl yükseldikten sonra, 2018 yılına kazançla başlayarak varil başına 61 dolara yöneldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, geçen hafta yüzde 3.3 yükseldikten sonra, yüzde 0.3 daha değer kazandı. Baker Hughes'ın Cuma günü açıkladığı verilere göre, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısı üst üste ikinci haftada da değişmeyerek 747'de kaldı. Konu hakkında bilgiye sahip bir kaynağa göre, Libya'da 26 Aralık'ta hasar gören petrol boru hattının onarımı Cumartesi günü tamamlandı ve Es Sider terminaline petrol akışı yeniden başladı. 

Petrol 2017 yılında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının küresel arz fazlasını azaltmak için üretim kısıntılarına gitmeleri ile birlikte, yaklaşık iki yılın en düşük seviyesinden başlattığı toparlanmayı sürdürdü. ABD'de ham petrol üretimi, 22 Aralık haftasında Ekim ayının ortasından bu yana ilk defa düştü ve düşüş, dokuz haftalık yükselişin ardından görülen rekor seviyeden gerçekleşti.

Sydney'de CMC Markets analisti Ric Spooner, "Petrolde şu sıralar bir ivme var ve bu devam edebilir," dedi ve "ABD'de kaya petrolü üretiminin bu yıl çoğu kimsenin beklediği kadar önemli olamayabileceği şeklinde gelişen bir görüş birliği var gibi görünüyor" şeklinde görüş bildirdi. 

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 19 sent yükselerek, Hong Kong saati ile 11:24'te varil başına 60.61 dolara çıktı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 28 üzerindeydi. Fiyatlar Cuma günü 58 sent yükselerek 60.42 dolardan kapandı ve yılı yüzded 12 kazançla tamamladı.

Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 24 sent ya da yüzde 0.4 yükselerek 67.11 dolara çıktı. En yakın vadeli kontrat geçen yıl yüzde 18 yükseldi ve üst üste ikinci yılı da kazançla geçti. Küresel gösterge Brent petrolü, Mart vadeli WTI'a kıyasla 6.49 dolar primli işlem gördü.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:04
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