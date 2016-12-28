Cloudflare

Petrol 17 ayın zirvesi yakınında

Petrol, OPEC'in üretim kısıntısına başlamasından önce 17 ayın en yüksek seviyesi yakınında kaldı.

Petrol 17 ayın zirvesi yakınında
Eklenme: 28 Aralık 2016, 10:10
Bu haber 1.300 kez okundu

Petrol fiyatları, büyük üretici ülkelerin üretim kısıntılarının küresel arz fazlasının azalmasına yardımcı olacağına ilişkin iyimserlikle, geçen yılın Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesi yakınında seyretti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Salı günü itibariyle yedi gün üst üste değer kazanarak 2 Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesinden kapandıktan sonra fazla değişmedi. Venezuela Petrol Bakanı Eologio Del Pino, Salı günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, anlaşması yapılan üretim kısıntısının uygulanmaya başlaması ile birlikte, ham petrol stoklarının dengeye gelmesi ve fiyatların istikrar kazanması gerektiğini söyledi. OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu diğer 11 üretici ülke Ocak ayından itibaren üretimi günlük 1.8 milyon varil azaltma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Petrol, Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu'nun (OPEC) geçen ay sekiz yıl sonra ilk kez üretimi düşürme konusunda anlaşmaya varmasından bu yana varil başına 50 dolar seviyesinin civarında ya da üzerinde seyretti. Piyasa şimdi dikkatini OPEC'in hedeflenen kısıntılara uyup uymayacağı konusuna çevirdi. OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, OPEC ve ortakları kısıntıları izlemek ve üreticilerin taahhütlerine uymasını sağlamak için birkomite kurduğunu kaydetti.

W3UL'DE NH Investment & Securities Co. emtia analisti Kang Yoo Jin, "Petrol daha da yükselebilir, zira OPEC üyelerin üretim kısıntılarını özenli ve sabırlı bir şekilde uygulamaları bekleniyor," dedi ve "Isınma yakıtı için kış dönemi talebi de var. Bu da petrol için talebi artırabilir" şeklinde görüş bildirdi.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 13 sent ya da yüzde 0.2 düşerek Seul saati ile 10:17'de varil başına 53.77 dolara geriledi. Kontrat Salı günü 88 sent yükselerek 53.90 dolardan kapanmıştı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 75 altındaydı. Fiyatlar bu yıl yüzde 45 yükseldi.

Şubat vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 17 sent ya da yüzde 0.3 düşerek varil başına 55.92 dolara indi. Kontrat Salı günü 93 sent yükselerek günü 56.09 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolü bu yıl yüzde 50 değer kazandı. Küresel gösterge Brent petrolü ABD göstergesi WTI'a kıyasla 2.13 dolar primli seyretti.

 
EtiketlerDünya Ekonomisi HaberleriDünya Ekonomisi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Ünlü şirket TMSF'ye geçti!Ünlü şirket TMSF'ye geçti!

Süt ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip olan Aynes Gıda,…

Pakistan'ın denizaltılarını Türkiye donatacak!Pakistan'ın denizaltılarını Türkiye donatacak!

HAVELSAN, STM’nin Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 22 Haziran 2016’da…

Elvan: Cazibe Merkezleri için 15,4 milyar liralık ön talep!Elvan: Cazibe Merkezleri için 15,4 milyar liralık ön talep!

Kalkınma Bakanı Elvan, "Henüz ilan etmememize rağmen Cazibe Merkezleri Programımız…

Kimsesiz çocuklara memuriyet yoluKimsesiz çocuklara memuriyet yolu

Sosyal hizmet kapsamındaki kimsesiz çocuklardan devlet kadrolarına atama yapılacak. Bu…

Hamsi fiyatları 2 kat yükseldiHamsi fiyatları 2 kat yükseldi

Samsunlu balıkçılar, hamsi fiyatlarının geçen seneye göre 2 kat daha…

Tunceli'de doğalgaz dağıtım ihalesini Akmercan aldıTunceli'de doğalgaz dağıtım ihalesini Akmercan aldı

EPDK tarafından Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için düzenlenen lisans…

Zeybekci: Etiyopya ile yeni anlaşma yoldaZeybekci: Etiyopya ile yeni anlaşma yolda

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Etiyopya ile Tercihli Ticaret Anlaşması görüşmelerinin başlaması…

Kapalıçarşı karanlıkta kaldıKapalıçarşı karanlıkta kaldı

Fatih'te yaşanan elektrik kesintilerinden en çok Kapalıçarşı esnafı etkilendi. 3…

Mehmet Şimşek: Ortalık toz duman diyebilirizMehmet Şimşek: Ortalık toz duman diyebiliriz

Başbakan Yardımcısı Şimşek, katıldığı bir televizyon programında Ekonomide 2016’yı değerlendirdi.