Petrol 17 ayın zirvesi yakınında

Petrol fiyatları, büyük üretici ülkelerin üretim kısıntılarının küresel arz fazlasının azalmasına yardımcı olacağına ilişkin iyimserlikle, geçen yılın Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesi yakınında seyretti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Salı günü itibariyle yedi gün üst üste değer kazanarak 2 Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesinden kapandıktan sonra fazla değişmedi. Venezuela Petrol Bakanı Eologio Del Pino, Salı günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, anlaşması yapılan üretim kısıntısının uygulanmaya başlaması ile birlikte, ham petrol stoklarının dengeye gelmesi ve fiyatların istikrar kazanması gerektiğini söyledi. OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu diğer 11 üretici ülke Ocak ayından itibaren üretimi günlük 1.8 milyon varil azaltma konusunda anlaşmaya varmıştı.



Petrol, Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu'nun (OPEC) geçen ay sekiz yıl sonra ilk kez üretimi düşürme konusunda anlaşmaya varmasından bu yana varil başına 50 dolar seviyesinin civarında ya da üzerinde seyretti. Piyasa şimdi dikkatini OPEC'in hedeflenen kısıntılara uyup uymayacağı konusuna çevirdi. OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, OPEC ve ortakları kısıntıları izlemek ve üreticilerin taahhütlerine uymasını sağlamak için birkomite kurduğunu kaydetti.



W3UL'DE NH Investment & Securities Co. emtia analisti Kang Yoo Jin, "Petrol daha da yükselebilir, zira OPEC üyelerin üretim kısıntılarını özenli ve sabırlı bir şekilde uygulamaları bekleniyor," dedi ve "Isınma yakıtı için kış dönemi talebi de var. Bu da petrol için talebi artırabilir" şeklinde görüş bildirdi.



Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 13 sent ya da yüzde 0.2 düşerek Seul saati ile 10:17'de varil başına 53.77 dolara geriledi. Kontrat Salı günü 88 sent yükselerek 53.90 dolardan kapanmıştı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 75 altındaydı. Fiyatlar bu yıl yüzde 45 yükseldi.



Şubat vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 17 sent ya da yüzde 0.3 düşerek varil başına 55.92 dolara indi. Kontrat Salı günü 93 sent yükselerek günü 56.09 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolü bu yıl yüzde 50 değer kazandı. Küresel gösterge Brent petrolü ABD göstergesi WTI'a kıyasla 2.13 dolar primli seyretti.