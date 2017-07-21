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Petkim'e yeni statüsü

Petkim Petrokimya Holding AŞ'ye, "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:59
Petkim'e yeni statüsü

Ekonomi Bakanlığının Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10 Haziran'da yayımlanan kararda yer verilen listeye Petkim Petrokimya Holding AŞ de dahil edildi.

Daha önce aralarında Arçelik, Bosch, Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv, Oyak-Renault, Petlas, Pirelli, Sanko, Şişecam, TEMSA, TOFAŞ, Türk Traktör, Tüpraş, Vestel ve TGS Dış Ticaret AŞ'nin bulunduğu şirketlere bu statü verilmişti.

Söz konusu şirketler sahip oldukları statü dolayısıyla çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:59
  1. Demir Çelik
  2. Ereğli
  3. Bosch
  4. Sanko
  5. Renault
  6. Tüpraş
  7. Vestel
  8. Arçelik
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