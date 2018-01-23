Petkim yabancıların iştahını kabartıyor

İrlanda Borsası’nda işlem görmesi planlanan tahviller ile ilgili olarak talep toplama işlemleri tamamlandı. Yabancıların yoğun ilgi gösterdiği 500 milyon dolarlık tahvil ihracı için üç katı talep alındı.

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, ihraç tutarının üç katı talep aldıklarını söyledi. Bunun Petkim’e ve Türkiye’ye olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizen Mammadov, “Petkim’in kârlılığı son yıllarda rekor üstüne rekor kırarken, Türkiye ekonomisi de istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Tahvil ihracımızın bu kadar başarılı olmasında bu iki etkenin büyük rol oynadığını düşünüyorum” diye konuştu. Tahvil ihracından elde edilecek gelirle şirketin yakın zamanda açıkladığı STAR Rafineri ortaklılığını finanse edeceklerini anımsatan Mammadov, “Yıl içinde devreye alınacak rafineri, hammadde ihtiyacımızın tamamını karşılayarak rekabette bize çok önemli bir güç kazandıracak. Bu nedenle bu yatırımı çok önemsiyoruz” dedi. 500 milyon dolarlık ihracın vadesi 26 Ocak 2023 olarak belirlendi.