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Petekler neden ısınmaz?

Peteğin altının ısınmamasının çeşitli sebepleri vardır. Fakat ısınma problemleri çoğunlukla yanlış tesisat uygulamalarından kaynaklanır.

Petekler neden ısınmaz?
Eklenme: 27 Aralık 2016, 09:49
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Peteğin alt kısmı ısınmıyorsa tesisatı temizletmeniz gerekir. İlk zamanlarda eşit şekilde ısı veren peteklerin alt kısımlarının ısınmamaya başlaması peteklerin altında çamur biriktiği anlamına gelir. Boruların içinde su hızlı bir şekilde dolaşamadığı için petekler de ısınmaz. Reglaj ayarını yaparak peteklerin ısınmasını sağlayabilirsiniz.

Peteklerin dönüş vanası peteğin altındaki vana yakından uzağa doğru açıklık konumu ayarlanmalıdır. En yakındaki vana çok kısık, en uzaktaki vana çok açık olmalı. Her eve ve tesisata göre bu ayarlamalar değişebilir.

Kalorifer Peteklerinin Altı Isınmıyor

Üst taraf ile alt taraf arasında anormal bir ısı farkı yok ise petekleri temizlettikten sonra mutlaka koruyucu ilaç kullanmalısınız.

Kalorifer petekleri alttan yanmaya başlıyorsa petek bağlantıları kontrol edilmelidir. Bunu anlayabilmek için kombiyi kapatıp 45 dakika bekletin. Kombiyi tekrar çalıştırdıktan sonra yanmayan yeri tespit edebilirsiniz.

Kombiye en yakı petek haricinde hiçbir petek düzün yanmıyorsa kombinin altında bulunan filtre ve kombinin devir daim pompası kontrol edilmelidir. Kombinin alt taraflarının soğuk olması kombinin arızalı olduğu anlamına gelmez.

Petekleri temizlettiğiniz halde hâlâ düzgün yanmıyorlarsa kombinin altına ek bir pompa bağlanabilir. Kombiye harici bir pompa bağlandığında kombinin pompası ile aynı hızda çalışmayacağı için araya bir adet denge kabı koyulması mecburidir. Denge kabı sistemde oluşan havanın atılmasını sağlayacaktır.

Farklı odalardaki petekler arasında çok büyük ısı farkları varsa çok sıcak olan odalardaki peteklerin vanasını biraz kısmanız gerekir.

Kombiye en uzak olan petek ile en yakın olan petek arasında ısı farkı olması normaldir. Fakat bunun oluşmaması için mobil sistem ısıtma tesisatı yaptırılabilir.

Isınmayan peteğe giden boruda kaçak olabilir. Altı ısınmayan petekte genelde fark edilmeyecek kadar küçük bir kaçak meydana gelmiş olabilir. Bu durumda profesyonel yardım almanız gerekir.

Peteklerin gidiş vanasının (üst kısmındaki vana) ve dönüş vanasının (alt kısmındaki vana) açık olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Peteklerin üst kısmında hava alma için pürjör vardır. Bu pürjör hava bitinceye kadar, su gelinceye kadar petekteki hava alınır. Pürjör açılırken saatin ters yönünde açılmalı ve saat yönünde kapanmalıdır. Hava alma işlemi yapılırken peteklerin vanalarının açık konumda olması gereklidir. Petek vanaları saat yönünde kapanır, saatin ters yönünde açılır. Hava alma işlemi yapılırken tesisattaki su basıncı düşecektir. Kat kaloriferi, kombi tesisatındaki su basıncının 0,7 bar ile 1,5 bar arasında olmasına dikkat ediniz.

Bu yöntemleri uygulayarak peteklerin ısınmama sorununa çözüm bulabilirsiniz.

 
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